Cerraron los comicios y los primeros datos oficiales se difundirán a las 21

A las 18 horas cerraron los comicios en toda la provincia de Buenos Aires, tras una jornada que se desarrolló con normalidad y sin mayores inconvenientes en relación al desarrollo de las mesas y las boletas.

Desde las primeras horas del día, fiscales de mesa, autoridades electorales y efectivos de seguridad se hicieron presentes en los establecimientos educativos para garantizar la apertura de las más de cien mil urnas distribuidas en todo el territorio bonaerense. Con un fuerte operativo de seguridad, las mesas de votación abrieron a las 8 de la mañana y más de 14 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para emitir su voto en la elección legislativa provincial.

De acuerdo con la información oficial de la Junta Electoral, hacia las 16 horas había sufragado el 50,5% del padrón, lo que anticipaba un nivel de participación considerable.

Los resultados comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas, aunque podrían conocerse antes si se supera el 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral. La elección definirá la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Con un escenario abierto y en medio de la tensión política nacional, se aguarda el escrutinio provisorio que marcará el pulso de la disputa entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en el distrito electoral más grande del país.