Así votó Héctor Olivera en Tordillo

Héctor Olivera emitió su voto y remarcó que esta elección es “clave para consolidar el proyecto político” que vienen desarrollando en la ciudad. Subrayó que los principales ejes de gestión estarán puestos en la creación de empleo para los jóvenes y en la construcción de viviendas para las familias, dos proyectos que considera fundamentales para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Además, resaltó la importancia de lograr mayoría en el Concejo Deliberante para poder avanzar con estas iniciativas y aseguró: “Queremos seguir cuidando a nuestra gente en este momento tan complicado que atraviesa la economía de nuestro país”.