NUEVAS GARITAS Y OPERATIVOS ESTRATÉGICOS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN DOLORES

Nuestra ciudad va a incorporar modernas garitas de seguridad equipadas con mejores condiciones para el personal.

Además, se pusieron en valor las ya existentes, que fueron reparadas y reacondicionadas, quedando en óptimas condiciones.

Próximamente serán inauguradas junto con las nuevas lectoras de patentes, fortaleciendo el sistema de monitoreo y control.

En paralelo, se llevan adelante operativos de control sorpresivos, dinámicos y estratégicos en distintos puntos de la ciudad.

Estas acciones, que se realizan de manera aleatoria, tienen como objetivo prevenir hechos delictivos, reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.