Mar del Plata: hallaron un cadáver calcinado con una soga alrededor del cuello en un descampado

El cuerpo fue advertido por un joven que iba a trabajar. En la tarde del jueves, vecinos vieron llegar a unos sujetos que quemaron un bulto en el lugar.

Un joven que iba a trabajar advirtió la presencia del cadáver, en medio de ramas y basura, con una soga alrededor del cuello y los brazos cruzados por detrás de la espalda.

El muchacho llamó al 911 y alertó a la Policía que se dirigió en el móvil del Comando de Patrullas N°23211 hasta el lugar donde yacía el cuerpo.

Según publicó el portal de La Capital, al constatar el hallazgo, los oficiales dieron aviso a la fiscal Romina Díaz, quien solicitó la operación de autopsia, la revisión de cámaras de la zona, un relevamiento vecinal y otras medidas propias del inicio de la investigación.

En tanto, una vecina, aseguró al portal 0223 que el jueves a última hora de la tarde vieron llegar un coche del cual descendieron dos personas con un bulto y lo prendieron fuego. “Dicen que anoche lo trajeron en un auto, lo bajaron acá en el basural y lo prendieron fuego. Pensamos que estaban quemando basura”, aseguró la mujer. Otro vecino dijo al mismo portal que a simple vista no pueden asegurar si la víctima era una persona del barrio. “No sabemos si era del barrio, es complicado identificarlo por cómo quedó”, precisó.

El lugar en el que fue encontrado el cadáver se sitúa a menos de 100 metros del predio deportivo del club General Urquiza y forma parte de un área de varias manzanas descampadas, donde se suele acumular basura. Se esperaba cotejar el hallazgo del cadáver con alguna denuncia por desaparición y búsqueda de paradero, aunque el crimen era reciente.