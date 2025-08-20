Mar del Plata: Abandonó el auto robado en el que andaba y amenazó a una mujer para esconderse en su casa

Tiene 22 años y lo atraparon tras una persecución. Se le formó una casusa por encubrimiento y violación de domicilio. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Uno de los dos ocupantes que circulaba a bordo de un automóvil que registraba un pedido de secuestro activo fue aprehendido por personal policial tras una persecución de más de doce cuadras. Lo singular del hecho es que lo atraparon cuando quiso esconderse en una vivienda luego de amenazar a la moradora que estaba con tres menores.

Todo comenzó el martes a la noche cuando personal de la comisaria decimosexta visualizó en calle Nápoles y Heguilor un VW Polo con dos ocupantes. Cuando intentaron identificarlos se dieron a la fuga por mil doscientos metros y abandonaron el rodado en Heguilor y Manrique.

Si bien el sujeto que viajaba como acompañante logró fugar por el descampado, el conductor fue hacia una vivienda en Mario Bravo y Mac Gaul, donde amenazó a la moradora de 20 años y tres menores para ingresar. Los uniformados lo aprehendieron en la casa y confirmaron que los ocupantes estaban ilesos.

Al verificar el rodado confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 30 de julio solicitado por la comisaría tercera por lo que se labraron actuaciones por encubrimiento y violación de domicilio.

El sujeto de 22 años fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar ante el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo.