LA EDUCACIÓN SIGUE CRECIENDO EN CASTELLI 

El Ministro de Gobierno Carlos Bianco, junto al Intendente Francisco Echarren, inauguraron el nuevo salón de usos múltiples en el Centro Universitario, que fue refaccionado y equipado tecnológicamente para que el Programa Puentes siga siendo un éxito a nivel local.
“Es un lugar soñado, impensado en nuestra ciudad con gran cantidad de impresoras 3D y equipamiento de última generación, para profesionalizar cada día más a nuestros jóvenes en materia de diseño e inteligencia artificial”, expresó el jefe comunal.
También se firmó el acuerdo con alumnos del último año de la secundaria, quienes realizarán pasantías laborales en distintas áreas del municipio -y sector privado- dándole lugar a su primer contacto con el ámbito laboral.
“Es importante destacar que “Puentes”, propone acercar carreras universitarias con perfiles productivo a los municipios para que todos los vecinos tengan ofertas educativa a su alcance”, sentenció Echarren.
#DefenderCastelli, es fortalecer, estrechar lazos y fomentar un sistema educativo con herramientas de calidad, para garantizar el derecho a la educación a todos y cada uno de nuestros jóvenes. Este es el Castelli que queremos.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

