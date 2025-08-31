DeportesPortada

Franco Colapinto terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos

En una carrea accidentada, el argentino se mantuvo y estuvo a 4 segundos de sumar puntos para su equipo. El podio quedó conformado por Piastri, Verstappen y Hadjar.

El piloto argentino de Fórmula 1 se quedó en Países Bajos a las puertas sumar sus primeros puntos al volante del auto Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 11 el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, cerca de sumar su primer punto en el campeonato. El joven de Pilar largó desde la posición 16 y, pese a algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera, aunque no le alcanzó para puntuar con Alpine. Sobre el final, aprovechó el auto de seguridad para calzar neumáticos blandos nuevos y cerró la prueba con gran ritmo, además de marcar su vuelta más rápida en el giro final.

“Fue una carrera larga. Aprovechamos algunas oportunidades, pero creo que nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, opinó Colapinto en diálogo con la prensa, y con enojo evidente. Es que luego de que superara a su compañero, el francés Pierre Gasly, con un gran sobrepaso, su ingeniero, Stuart Barlow, le comunicó que tenía que devolverle la posición. “Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto, estuvimos mal en no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante fácil, creo”, siguió en la misma línea. Así y todo, analizó su fin de semana en Países Bajos: “Fue un buen fin de semana. Creo que estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo, con eso estoy contento”. Gasly fue finalmente 17º.

Otra victoria de Oscar Piastri

El australiano Oscar Piastri (McLaren) logró su séptima victoria de la temporada, afianzándose en la cima del campeonato. El local Max Verstappen (Red Bull) fue segundo y completó el podio el francés de origen argelino Isack Hadjar (Racing Bulls). En el campeonato manda Piastri con 309 unidades, por delante de su compañero británico Lando Norris (abandonó), con 275, y el campeón neerlandés Verstappen, 205.

El próximo fin de semana la categoría reina visita Italia.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha

Mar del PlataPolítica EconomiaPortada

Caen las ventas y crecen los despidos en la industria textil de Mar del Plata

La CostaPortadaSociedad

ACCIDENTE EN RUTA 11: SEIS PERSONAS FUERON RESCATADAS ILESAS

CastelliPortadaSociedad

TRAGEDIA EN RUTA 2: MURIÓ UN HOMBRE DE MADARIAGA TRAS CHOCAR CON UN CAMIÓN EN CASTELLI

Política EconomiaPortada

Melconian alertó por una suba del dólar después de las elecciones

Política EconomiaPortada

Bianco desafió a Bullrich: “Si tiene pruebas de que organizamos violencia, que las muestre”

PortadaSociedad

La tormenta de Santa Rosa llega con lluvias intensas y preocupa el impacto en regiones ya anegadas

PortadaSociedad

El fin del invierno: ¿por qué se considera que el 1º de septiembre comienza la primavera?

Política EconomiaPortada

Javier Rodríguez: “Nuestro modelo es el de la soberanía tecnológica”

DestacadoDoloresPortadaTordillo

DOLORES Y TORDILLO QUEDARON A OSCURAS POR UN APAGÓN MASIVO.  LA LUZ VOLVIÓ PASADA LA MEDIANOCHE

Política EconomiaPortada

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS

Política EconomiaPortada

Desde diciembre, ARBA permitirá emitir comprobantes online de retenciones

Mostrar más