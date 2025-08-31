Franco Colapinto terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos

En una carrea accidentada, el argentino se mantuvo y estuvo a 4 segundos de sumar puntos para su equipo. El podio quedó conformado por Piastri, Verstappen y Hadjar.

El piloto argentino de Fórmula 1 se quedó en Países Bajos a las puertas sumar sus primeros puntos al volante del auto Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 11 el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, cerca de sumar su primer punto en el campeonato. El joven de Pilar largó desde la posición 16 y, pese a algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera, aunque no le alcanzó para puntuar con Alpine. Sobre el final, aprovechó el auto de seguridad para calzar neumáticos blandos nuevos y cerró la prueba con gran ritmo, además de marcar su vuelta más rápida en el giro final.

“Fue una carrera larga. Aprovechamos algunas oportunidades, pero creo que nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, opinó Colapinto en diálogo con la prensa, y con enojo evidente. Es que luego de que superara a su compañero, el francés Pierre Gasly, con un gran sobrepaso, su ingeniero, Stuart Barlow, le comunicó que tenía que devolverle la posición. “Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto, estuvimos mal en no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante fácil, creo”, siguió en la misma línea. Así y todo, analizó su fin de semana en Países Bajos: “Fue un buen fin de semana. Creo que estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo, con eso estoy contento”. Gasly fue finalmente 17º.

Otra victoria de Oscar Piastri

El australiano Oscar Piastri (McLaren) logró su séptima victoria de la temporada, afianzándose en la cima del campeonato. El local Max Verstappen (Red Bull) fue segundo y completó el podio el francés de origen argelino Isack Hadjar (Racing Bulls). En el campeonato manda Piastri con 309 unidades, por delante de su compañero británico Lando Norris (abandonó), con 275, y el campeón neerlandés Verstappen, 205.

El próximo fin de semana la categoría reina visita Italia.