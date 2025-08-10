Comerciantes denuncian un asalto violento por día en Mar del Plata

La fiscalía especializada en robos agravados a comercios registró hasta el 31 de julio 224 hechos en Mar del Plata, en los que delincuentes actuaron con armas o sometieron en grupo a las víctimas. Por estos hechos, solo hay 35 detenidos.

“Comerciantes Unidos del Microcentro: ¡Basta de inseguridad”, la frase apareció en locales del centro, como respuesta a una situación que es imposible de ocultar y que se multiplica en diferentes zonas, en más y más negocios que se sienten desprotegidos ante los robos que las estadísticas oficiales no llegan a reflejar en su totalidad.

Según los datos de la fiscalía especializada en robos agravados a comercios, a cargo de Fernando Berlingeri, en Mar del Plata entre el 1 de enero y el 31 de julio se registraron 224 asaltos violentos en Mar del Plata, lo que equivale a poco más de uno por día.

Estas 224 causas que abrió el fiscal Berlingeri significan hechos de robos violentos, en los que delincuentes actuaron con armas (sean armas de fuego o armas blanca) o en grupo (es decir en banda).

Los números del Cemaed, en cambio, muestran cifras de robos y hurtos a comercios en general. Estas cifras, que van del 1 de enero al 30 de junio, reflejan que en Mar del Plata se registraron 392 robos y hurtos a comercios, de los cuales en 58 casos denunciaron la existencia de un arma de fuego y en 18 la de un cuchillo o similar. Muy lejos de lo que la Fiscalía Especializada en estos robos trabaja.

Estas 224 causas iniciadas por la fiscalía son en base a hechos denunciados por comerciantes, hay todo un universo que no llega a la Justicia, ya que en muchas ocasiones las víctimas directamente optan por ni llamar a la policía.

En base a estas cifras, el mes del año en el que más robos violentos se registraron fue abril, con 47, seguido por enero con 37 y mayo, con 32.

Pero más allá de los números, que indican que comparado con el 2024 se registró un 10 % menos de casos en el período enero a julio, las noticias de los robos a comercios se multiplican y aparecen videos que se viralizan: como el violento robo a una panadería en Colón y 220 o el de a una heladería en Alberti y Lamadrid.

Ante la inseguridad, las víctimas exigen respuestas que parecen insuficientes. Como es el caso de detenidos. En 224 causas iniciadas al 31 de julio, solo se registraron 35 detenidos, de 72 identificados y acusados. “Queremos respuestas concretas, no promesas vacías”, habían manifestado comerciantes del centro días atrás.

La principal zona caliente de robos y hurtos en comercio, es precisamente la más densamente poblada y que más actividad tiene, es decir el microcentro, comprendido por Independencia, 25 de Mayo, Buenos Aires y Falucho.

A aquella zona le sigue el sector comprendido por Juramento, Juan B. Justo, Bermejo y Magallanes. En tercer lugar figura el delimitado por Andrade, Aragón, Chubut y Valencia; en cuarto, el tramo de Sarmiento, Gascón, Viamonte y Alvarado. Y, por último, la zona de Don Bosco, Pedro Luro, Guido y Colón.

“No nos sentimos cuidados”

Existe un grupo de Whatsapp de comerciantes del centro en el que cada día comparten información de robos, de mecheras, de gente que merodea la zona con actitud sospechosa. Comerciantes que se cuidan, que se ayudan ante la inseguridad que golpea a todos en la zona más afectada de robos y hurtos de la ciudad.

“No sabemos qué hacer ya. La semana pasada tuvimos reunión el jefe de la Departamental (Vulcano), pero o después lo echaron, así que no sabemos en qué quedó cualquier promesa”, explicó a LA CAPITAL Iván Del Palacio, comerciante referente del centro, quien agregó que este martes se juntarán también con el intendente Guillermo Montenegro y el titular de seguridad, Rodrigo Goncálvez.

“En el centro son robos todos los días, no se puede estar. Exigimos mayor presencia policial, porque necesitamos prevención”, remarcó.

El comerciante contó que en cada robo se sienten más vulnerables. “Que te roben el comercio te hacen perder el día de trabajo. Si encima te rompen la vidriera es una pérdida de al menos un millón de pesos, ya que no siempre te lo cubre el seguro”, explicó.

Para Del Palacio, un robo “es una situación que angustia”. “Te deja paranoico a vos y a tus empleados. Te dejan con miedo a pesar de las cámaras que puedas poner. Todo el centro tiene miedo por la inseguridad y los clientes ya ni quieren pisar el centro”, agregó.

“Todo esto afecta las ventas, todos los días estamos combatiendo contra la inseguridad, nos arriesgamos nosotros con tal de ayudarnos. No nos sentimos cuidados por la policía, ni por la municipalidad ni representados por la UCIP. Estamos peleando solos e intentamos representarnos nosotros, porque nadie nos ayuda contra la inseguridad”, finalizó el comerciante del centro.

La Capital