Caen las ventas y crecen los despidos en la industria textil de Mar del Plata

Según Guillermo Fasano, el presidente de la Cámara Textil local, en 2024 la actividad mermó un 30% y la tendencia se profundizó en lo que va este año. “Al Gobierno no le interesa la pérdida de pymes y empleos”, alertó.

La industria textil, uno de los sectores económicos más importantes de Mar del Plata, atraviesa en el último tiempo un contexto de caída en las ventas, con suspensiones y despidos en las empresas ante el menor volumen de trabajo y la apertura en las importaciones que impulsa el Gobierno nacional.

Así lo expuso Guillermo Fasano, el presidente de la Cámara Textil local, al trazar una radiografía sobre el sector. El empresario explicó que las condiciones macroeconómicas cambiaron con el recambio presidencial.

Se pasó de un modelo que “impulsaba el consumo”, con planes de cuotas “con tasas subsidiadas”, al esquema actual “de ajuste y estabilidad fiscal”, sin medidas para dinamizar la actividad.

“Lo que quiere el Gobierno actual es que bajen los precios, entonces son restrictivos en cuanto a la demanda de productos. A eso le sumaron la apertura de la economía, con facilidad para importar. Eso tuvo un episodio muy importante en noviembre del año pasado, cuando le bajaron los impuestos a los chinos”, explicó Fasano, en diálogo con LA CAPITAL.

El empresario esperaba una baja impositiva para las pymes para que sean más “competitivas”. Sin embargo, la gestión nacional priorizó la apertura comercial, lo que dificulta la competencia con las prendas extranjeras, sobre todo aquellas provenientes del gigante asiático.

“El mundo le pone más impuestos a los chinos porque ellos subsidian sus exportaciones. Tienen mano de obra sin calificar, no tienen control de productos, lo que hace que tengan precios mucho más bajos. Esto ha sido un combo muy malo para el que comercializa acá, porque lo están puenteando y le están bajando los impuestos a la competencia extranjera”, añadió el empresario.

A esta situación, se agrega “la nueva realidad del comercio”, a partir de las plataformas electrónicas, que han limitado las transacciones en tiendas físicas.

“Hoy las plataformas te entregan todo en tu casa, sin pasar por ninguna cadena, con precios ridículos”, planteó Fasano. Y profundizó: “Hay que entender la nueva realidad del comercio integrado e internacional. Pero cuando hablamos de generar competitividad, si vos tenés que bajar impuestos, no podés empezar por hacerlo con los chinos. Eso no se lo puedo perdonar al Gobierno”.

El empresario enumeró también otros aspectos que impactan en el sector, como el dólar “no competitivo”, lo que encarece los costos para producir, así como la “industria del juicio laboral”, la burocracia y las dificultades para acceder al financiamiento tras la suba de la tasa de interés.

“Todo esto genera un combo explosivo”, remarcó Fasano, con una “caída en las ventas”, despidos y suspensiones en las empresas.

“Nosotros no tenemos estadísticas oficiales, pero el año pasado, con el cambio de modelo y estos ajustes, nosotros teníamos que había caído la actividad de la industria del pulóver, entre la producción y la venta, en un 30% en promedio”, precisó Fasano.

En lo que va de 2025, la tendencia empeoró. “Hay una caída mayor del consumo. Con respecto al año pasado, que ya había un 30% menos, las ventas siguen bajando”, advirtió. Frente a este escenario, Fasano indicó que en varias empresas hay despidos, suspensiones y rotación de personal. O si alguien se jubila, no se cubre la vacante.

“No hay nadie que tenga más empleados que antes. Hoy nuestra actividad es expulsora de mano de obra”, analizó.

Según datos del Ministerio de Economía bonaerense, la confección de prendas de vestir es la tercera actividad industrial del distrito –conocido como la “capital nacional del pulóver–, detrás de la elaboración de alimentos y bebidas, y de la industria química. A su vez, General Pueyrredon es el principal municipio textil del interior de la provincia.

Más allá del peso específico a nivel local y regional, el sector no está exento de las dificultades económicas, con bajas expectativas para los próximos meses. “Nosotros trabajamos con mucha anticipación, se está fabricando para el invierno que viene. Y no hay pedidos, o solo se dan a cuentagotas. Por eso no veo una mejoría para el último trimestre”, lamentó Fasano.

El referente de los textiles consideró incluso que habrá “muchos más despidos” si la gestión nacional “sigue obviando la problemática de las pymes”, las principales generadoras de empleo en el país.

“Al Gobierno no le interesa la pérdida de pymes y empleos. Nosotros no vemos la salida con este esquema”, cuestionó. En la misma línea, señaló que hoy el sector no tiene interlocutores con el Ejecutivo Nacional, menos aún tras el cierre de la Secretaría Pyme a inicios de este mes. “No hay canales de diálogo”, sentenció.