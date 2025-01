Alarma entre los usuarios: ¿qué hacer si aparecen consumos duplicados en las tarjetas?

Errores técnicos en los sistemas de algunas tarjetas de crédito provocaron consumos duplicados, generando confusión entre los usuarios.

En las últimas horas, cientos de clientes bancarios reportaron que sus resúmenes de tarjetas de crédito muestran consumos reflejados en dos o más ocasiones. Este inconveniente, detectado a través de homebanking y las aplicaciones bancarias, causó alarma entre los usuarios, quienes observaron tanto compras recientes como cuotas de consumos pasados duplicadas en sus estados de cuenta.

Según explicaron fuentes del sector financiero, el problema se debe a un fallo técnico en el procesador de algunos emisores de tarjetas. Aunque el error afecta principalmente a Visa, también se registraron casos con Mastercard y American Express. Las entidades aclararon que este inconveniente no implica un cobro real adicional, sino únicamente un problema en la visualización. Las empresas aseguraron que trabajan para normalizar la situación en el menor tiempo posible.

Desde Visa, una de las compañías más afectadas, indicaron que la raíz del problema no está en su plataforma, sino en el sistema de algunos emisores. “El error técnico afecta exclusivamente cómo se muestran los consumos, pero no representa un cargo extra en las cuentas de los usuarios”, señalaron. Bancos como Santander y BBVA también emitieron comunicados para tranquilizar a sus clientes y confirmaron que el problema no impacta la disponibilidad de crédito ni los fondos reales.

Las instituciones financieras aconsejaron a los usuarios no realizar reclamos inmediatos, ya que el inconveniente es temporal. La recomendación es monitorear el cierre de los resúmenes y, si el problema persiste al momento de la liquidación, realizar el reclamo formal a través de los canales habituales de atención al cliente. En caso de que algún consumo duplicado figure como cobro efectivo en el resumen final, las entidades se comprometen a corregir el error.

Por otro lado, tanto los bancos como las empresas emisoras subrayaron que el problema no está relacionado con un ataque cibernético ni con fraudes. Esto aporta tranquilidad a los usuarios, ya que se trata únicamente de un fallo interno en los sistemas digitales, sin comprometer la seguridad de las operaciones realizadas.

Aunque los consumos duplicados han generado preocupación entre los clientes, las instituciones financieras y los emisores de tarjetas garantizan que los montos incorrectos no serán cobrados. La recomendación es estar atentos al próximo cierre de cuenta y, si es necesario, presentar un reclamo para resolver cualquier inconveniente restante. Este tipo de incidentes evidencia la importancia de mantener una comunicación clara entre las empresas financieras y sus usuarios para evitar confusiones.