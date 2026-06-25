San Juan desde adentro: Valle de la Luna, dinosaurios y astroturismo

San Juan tiene algo que ninguna otra provincia argentina tiene: un parque provincial donde se encontraron algunos de los dinosaurios más antiguos del mundo. Además, la erosión lleva millones de años esculpiendo el suelo hasta convertirlo en algo que parece sacado de otro planeta. Si estás pensando en visitar la región cuyana, andá buscando opciones de pasajes a San Juan con tiempo, porque lo que hay para ver vale definitivamente el viaje.

El Parque Provincial Ischigualasto —conocido popularmente como Valle de la Luna— está a unos 330 kilómetros de la capital provincial. Abarca casi 63000 hectáreas y es Patrimonio Natural de la Humanidad desde el año 2000. Pero lo que no todos saben es lo que lo vuelve único a nivel científico. Ischigualasto contiene la secuencia más completa y ordenada del período Triásico visible en superficie en todo el mundo.

En 1959, el baqueano sanjuanino Victorino Herrera guió a un equipo del CONICET hasta unos restos fosilizados. Lo que encontraron fue un dinosaurio primitivo de hace 231 millones de años, bautizado en su honor como Herrerasaurus ischigualastensis. Cuatro metros de largo, dientes aserrados, uno de los depredadores más antiguos de los que se tenga registro.

El circuito tradicional del parque dura alrededor de tres horas y se recorre en vehículo con un guía obligatorio. A lo largo del camino aparecen las geoformas que le dieron fama al lugar: el Hongo, el Submarino, la Cancha de Bochas —compuesta por esferas perfectas de sedimento—, la Esfinge y el Valle Pintado.

Como dato de color, en 2024, la banda Coldplay eligió la geoforma del Hongo para hacer un mapping durante el lanzamiento de su disco Moon Music. Esto que le dio al parque una atención internacional que, curiosamente, sus propios fósiles no siempre generan.

Pero Ischigualasto no es el único motivo para ir. San Juan tiene una apuesta fuerte al astroturismo, con el CASLEO —Complejo Astronómico El Leoncito— en la Pampa del Leoncito, a unos 350 kilómetros de la capital. El telescopio pesa 40 toneladas. Aunque tiene visitas educativas diurnas, lo que más convoca es la observación nocturna con sus cielos sin contaminación lumínica, a más de 2500 metros de altura sobre el nivel del mar. El parque del Valle de la Luna organiza circuitos nocturnos cuatro días por mes para coincidir con la luna llena.

En la ciudad capital también hay recorridos posibles. La Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, en el centro histórico, funciona como museo y todavía conserva muebles de la época.

El Dique Ullum está a 18 kilómetros y combina entorno natural con actividades recreativas. Mientras que el Punta Negra, inaugurado en 2015, tiene miradores para disfrutar del contraste entre el agua del embalse y las montañas áridas de alrededor.

En Barreal, hacia el oeste, existe una práctica bastante particular conocida como el carrovelismo. Se usa la planicie del lugar para hacer funcionar vehículos propulsados solo por el viento, con la Cordillera de los Andes como fondo.

Así que ya sabés. Si querés explorar los restos del período Triásico los dinosaurios, disfrutar del astroturismo o divertirte con el carrovelismo, San Juan es tu destino.