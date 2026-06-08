8 Consejos Para Proteger los Datos Personales en la Era de las Tecnologías Conectadas

Hoy en día casi todo está conectado: el móvil, el reloj inteligente, la cámara de seguridad y hasta la nevera. Esta hiperconectividad facilita la vida, pero también multiplica los riesgos para tu información personal. Según datos de Statista, en 2023 se filtraron más de 8.000 millones de registros en todo el mundo. Por eso, saber cómo proteger tus datos personales ya no es opcional, sino una necesidad diaria. A continuación encontrarás ocho consejos prácticos para mantenerte seguro y proteger tu privacidad en línea, sin necesidad de ser un experto en informática.

1. Usa contraseñas fuertes y un gestor confiable

Las contraseñas débiles siguen siendo la puerta de entrada favorita de los ciberdelincuentes. Un informe de Verizon reveló que más del 80% de las filtraciones de datos involucran contraseñas robadas o reutilizadas. Combinaciones como “123456” o el nombre de tu mascota tardan segundos en romperse. Cambiar este hábito es el primer paso hacia una vida digital más tranquila.

La solución más práctica es usar un gestor de contraseñas. Estas herramientas generan claves largas y aleatorias para cada cuenta, y tú solo necesitas recordar una contraseña maestra. Así, aunque un sitio sea hackeado, el resto de tus cuentas permanece a salvo.

2. Activa la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos, o 2FA, añade una capa extra de seguridad. Incluso si alguien roba tu contraseña, necesitará un segundo código para entrar. Google asegura que esta medida bloquea hasta el 99% de los intentos automatizados de robo de cuentas. Y lo mejor: es gratuita y tarda menos de cinco minutos en activarse.

Puedes recibir el código por SMS, pero las aplicaciones de autenticación son más seguras. Activa esta opción en tu correo, tus redes sociales y tu banca online cuanto antes. Un pequeño paso, una gran diferencia.

3. Navega de forma segura con aplicaciones VPN

Las redes wifi públicas de cafeterías, aeropuertos y hoteles son prácticas, pero también peligrosas. Un estudio reciente señaló que cerca del 40% de los usuarios ha conectado su portátil o móvil a redes abiertas sin pensarlo dos veces. En esas redes, cualquier persona con conocimientos básicos puede interceptar tu tráfico.

Por eso, cada vez más personas recurren a aplicaciones VPN como VeePN, que cifran la conexión y ocultan tu dirección IP real; Si usas una Mac, existe una aplicación segura para Mac que se instala en minutos y protege automáticamente cada red a la que te conectas. Más allá del wifi público, una VPN también evita que tu proveedor de internet o los anunciantes registren cada página que visitas.

4. Mantén tus dispositivos y aplicaciones actualizados

Las actualizaciones no solo trae nuevas funciones, también corrigen fallos de seguridad. Cuando un fabricante detecta una vulnerabilidad, lanza un parche para cerrarla. Si no actualizas, dejas esa puerta abierta. En 2022, miles de ataques aprovecharon fallos que ya tenían solución disponible desde hacía meses.

Activa las actualizaciones automáticas en tu móvil, tu ordenador y tus aplicaciones principales. Revisa también el firmware de tu router, algo que muchos usuarios olvidan por completo. Un dispositivo actualizado es, simplemente, un dispositivo más difícil de atacar.

5. Aprende a reconocer el phishing

El phishing es uno de los engaños más comunes en internet. Consiste en correos, mensajes o llamadas que imitan a empresas reales para robar tus datos. Se estima que cada día se envían más de 3.000 millones de correos de phishing en todo el mundo. Algunos son fáciles de detectar, otros parecen completamente legítimos.

Antes de hacer clic en cualquier enlace, revisa estas señales de alerta:

Remitente con dominio extraño o mal escrito.

Mensajes que generan urgencia o miedo, como “tu cuenta será cerrada”.

Enlaces que no coinciden con la web oficial.

Errores de ortografía o gramática poco naturales.

Como suelen recordar los especialistas en ciberseguridad: “la mejor defensa es la duda razonable”. Si algo parece raro, probablemente lo sea.

6. Revisa los permisos de tus aplicaciones

Muchas aplicaciones piden acceso a la cámara, el micrófono o la ubicación sin necesitarlo realmente. Una encuesta de Pew Research encontró que más del 70% de las apps móviles comparten datos con terceros. Esto incluye apps de linterna, juegos simples y editores de fotos. Cada permiso extra es una puerta más que dejas entreabierta.

Entra en la configuración de privacidad de tu teléfono y revisa qué apps tienen acceso a qué. Desactiva los permisos que no tengan sentido para la función de la app. Conviene hacerlo cada pocos meses, porque las políticas cambian con frecuencia.

7. Protege tus redes sociales y cuentas en línea

Las redes sociales son una mina de información para los ciberdelincuentes: fecha de nacimiento, ciudad, lugar de trabajo, nombres de familiares. Configura tu perfil como privado y limita quién puede ver tus publicaciones. Evita aceptar solicitudes de amistad de personas que no conoces. Revisa de vez en cuando qué aplicaciones externas tienen acceso a tu cuenta.

Si sueles iniciar sesión desde un ordenador compartido, una biblioteca o una oficina, conviene añadir protección extra al navegador. Una extensión VPN para Chrome es gratuita, ligera y se activa con un solo clic, cifrando tu navegación sin instalar ningún programa adicional. Es un pequeño hábito que marca una gran diferencia cuando navegas fuera de casa.

8. Haz copias de seguridad con regularidad

Ningún sistema es 100% infalible, ni siquiera el tuyo. Los ataques de ransomware aumentaron alrededor de un 13% en el último año, según varios informes del sector. Si tus archivos se cifran o se pierden, una copia de seguridad reciente puede salvarte de pagar un rescate o de perder recuerdos irremplazables.

La regla más recomendada es la 3-2-1: tres copias, en dos soportes distintos, y una de ellas fuera de casa o en la nube. Programa copias automáticas semanales y comprueba de vez en cuando que realmente funcionan. Una copia que nunca se ha probado no es una copia de seguridad.

En resumen: pequeños hábitos, gran protección

Proteger tu información no requiere convertirte en un experto en tecnología. Basta con aplicar estos hábitos de forma constante:

Usa contraseñas únicas y un gestor. Activa la verificación en dos pasos. Navega con una VPN confiable. Mantén todo actualizado. Desconfía de los enlaces sospechosos. Revisa los permisos de tus apps. Cuida tu privacidad en redes sociales. Haz copias de seguridad periódicas.

Mantenerte seguro y proteger tu privacidad en línea es, al final, una cuestión de constancia más que de conocimientos técnicos. Empieza hoy con uno o dos consejos y ve incorporando el resto poco a poco.