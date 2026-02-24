Guía de Verano: Cómo elegir la tablet ideal según tu perfil y aprovechar las ofertas de temporada

Con la necesidad de mantener la productividad o el entretenimiento en movimiento, elegir la tablet en oferta adecuada se vuelve fundamental. Por este motivo, las diferentes ofertas tecnológicas se centran en la versatilidad, permitiendo a los consumidores encontrar el equilibrio perfecto entre portabilidad, potencia y precio.

Para que puedas elegir y ver, a continuación te presentamos una guía práctica de tablets en oferta para elegir según cada necesidad. ¿Comenzamos?

Si estás necesitando una tablet para estudiar y tomar apuntes, tu prioridad debe ser la compatibilidad con accesorios y multitarea. Por ejemplo, en cuanto a pantallas; se recomienda tamaños de 10 a 11 pulgadas para visualizar documentos con claridad.

Para la memoria, con un mínimo de 6 GB de RAM es suficiente para evitar ralentizaciones con múltiples apps abiertas.

¿Un accesorio útil con el que debe contar tu tablet?, que tenga compatibilidad con un lápiz óptico, como el S Pen de Samsung o el Apple Pencil, un elemento esencial para digitalizar apuntes.

Además, las tablets son económicas y perfectas para adelantar lecturas obligatorias en la playa o realizar cursos online durante los traslados.

Ahora, si el objetivo principal es usar la tablet para consumir libros, cómics o noticias. Ahí tendrás que pensar en una que tenga una pantalla de 7 a 8 pulgadas que ofrezca la mejor ergonomía para sostener poder sostenerla con una mano. ¡Ah!, y que su batería cuente con autonomía prolongada que supere las 10 horas aproximadamente.

Pero, si no sos de los afortunados que utiliza la tablet para momentos de dispersión o sos de los que ya terminó su estudio y solo usa la tablet para trabajar de manera liviana y remota, responder correos, editar documentos o asistir a videollamadas.

Podés buscar una que tenga una pantalla de paneles de 12 pulgadas o más, preferiblemente OLED para mayor fidelidad de color. Que cuente con accesorios que soporte teclados físicos (fundas-teclado) para transformar la tablet en una laptop ligera.

Tablets para entretenimiento y contenido infantil

Los dispositivos como las tablets son ideales para enfoque en streaming, juegos y seguridad para los más chicos. Porque en un mundo cada vez más digital, las tablets se han consolidado como la herramienta favorita para el entretenimiento infantil. Sin embargo, la clave del éxito para padres y educadores no reside solo en el dispositivo, sino en la calidad del contenido y las medidas de seguridad que se implementan.

Las tablets de última generación diseñadas para el público infantil —o adaptadas para él— ya no son simples pantallas de video. Hoy funcionan como centros de aprendizaje interactivo que fomentan la creatividad y el pensamiento crítico. Lo que define a una excelente tablet infantil es:

El control parental robusto y la capacidad de gestionar tiempos de uso y filtrar contenidos, prioridad número uno. Asimismo, las herramientas como Google Family Link permiten a los adultos supervisar la actividad digital en tiempo real.

El contenido curado, y para eso las plataformas como YouTube Kids o la suite de Amazon Kids+ ofrecen acceso a miles de libros, películas y juegos educativos seleccionados por expertos.

y para eso las plataformas como YouTube Kids o la suite de Amazon Kids+ ofrecen acceso a miles de libros, películas y juegos educativos seleccionados por expertos. La durabilidad y ergonomía, esto quiere decir que el hardware debe estar preparado para el ritmo de los más chicos, con carcasas resistentes a impactos y pantallas con filtros de luz azul para proteger su salud visual, según recomiendan algunos especialistas.

Lo cierto es que el consumo pasivo está quedando atrás. Las aplicaciones actuales invitan a los niños y niñas a resolver acertijos, aprender nuevos idiomas e iniciarse en la programación básica. El objetivo es transformar el tiempo frente a la pantalla en una inversión para su desarrollo cognitivo.

Para más información sobre cómo elegir el dispositivo ideal y configurar un entorno seguro, las y los invitamos a que ingresen en las tiendas oficiales de la operadoras y verifiquen las medidas de seguridad que cada tablet ofrece.

¡Atentos! Antes de comprar una tablet en oferta verificá si la oferta incluye el cargador de carga rápida, ya que algunas marcas lo venden por separado, lo cual es crítico para no perder tiempo de diversión durante las vacaciones o tiempos de ocio.