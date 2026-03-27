Argentina venció 2 a 1 a Mauritania

El campeón del mundo se impuso apenas por un gol de diferencia. Enzo Fernández y Nicolás Paz marcaron los tantos.

El día que se debió haber jugado la Finalísima contra España, la Selección Argentina tuvo una deslucida actuación ante Mauritania, al que derrotó 2-1 en “La Bombonera”, en un amistoso internacional que sirvió de ensayo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que asoma a poco menos de tres meses.

Con un gol de Enzo Fernández y otro del joven Nicolás Paz, quien se estrenó en la red con el seleccionado, Argentina sacó dos tantos de diferencia en la etapa inicial. En el complemento ingresó Lionel Messi, pero prácticamente no generó situaciones. Por el contrario, Emiliano Martínez evitó varias veces el descuento, que llegó sobre el epílogo. El próximo martes, en este mismo estadio y también desde las 20.15, el campeón del mundo se probará con Zambia.

En el primer cuarto de hora, Argentina manejó la pelota sin profundidad. Su banda izquierda fue la más floja, justamente donde hay más pelea para meterse en la lista del Mundial: este viernes fueron titulares Marcos Acuña y Nicolás González.

Nahuel Molina, de buen presente en Atlético Madrid, fue protagonista en el primer gol. Fue hasta el fondo y metió un buen centro atrás para la llegada de Enzo Fernández, quien cuando pisa el área sabe por qué. El mediocampista de River resolvió de primera, cruzado.

El equipo africano salió más y complicó, especialmente cuando entró en acción Aboubakary Koita.

Pero a falta de Messi, apareció “Nico” Paz. El joven que se desempeña cada vez con más determinación en el Como italiano se hizo cargo de un tiro libre a escasos metros del área rival y, por esa vía, conquistó su primer tanto con la Selección.

Para el segundo tiempo entraron Messi, De Paul y Mastantuono. Más allá de un par de buenas acciones del “10”, Argentina no inquietó. Mauritania le disputó la posesión y encontró espacios cuando atacó. “Dibu”, que había tenido una muy buena atajada en la primera parte, neutralizó otras dos oportunidades de la visita.

Después llegaron más cambios, entre ellos los debuts de Gabriel Rojas y Agustín Giay.

Con Argentina algo desconcertado, Mauritania consiguió un merecido premio: un gol histórico, obra de Lefort.

Fue triunfo con gusto a muy poco. Argentina no jugó bien ni impuso la real diferencia de jerarquía. Intentará mejorar la imagen en la próxima prueba ante otro seleccionado de menor calibre.

Síntesis

Argentina 2

Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Senesi y Acuña; Enzo Fernández, Alexis MacAllister y Almada; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania 1

Diop; Keita, Ba, Ledort y Abeid; Lekoueiry, Ngom, Magassa y Gassama; Koita y Diallo. DT: Aritz López Garai.

Goles: primer tiempo, 17′ Enzo Fernández y 32′ Paz; segundo tiempo, 49′ Lefort.

Cambios: segundo tiempo, inicio, Messi por Paz, De Paul por N. González, Mastantuono por Álvarez y Yade por Dillo, 11′ Giuliano Simeone por Fernández, 18′ Amar por Gassama, 23′ Gabriel Rojas por Acuña y Giay por Molina, 30′ José López por Almada y Exequiel Palacios por MacAllister, 35′ Id por Ngom, Diaw por Abeid y Yacoub por Magassa, 40′ Abd por Koita, Anne por Lekourty y Mahmoud por Ba.

Cancha: Boca.

Árbitro: Derlis Fabián López.