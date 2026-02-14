TURISMO: EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA FIRMÓ UN CONVENIO CON EL CLUB LANÚS PARA SEGUIR IMPULSANDO EL PARQUE TERMAL

La municipalidad de Dolores firmó un convenio con el Club Atlético Lanús, se trata de un acuerdo de cooperación que permitirá a los socios granates acceder a un 30% de descuento en el valor de la entrada al Parque Termal Dolores, uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

La firma se llevó a cabo con la presencia del Intendente Juan Pablo García, EL presidente del Club Atlético Lanús y María Soledad Bernachea, secretaria general de la institución.

Durante el encuentro, intendente García recibió dos camisetas oficiales 2026 del Club Lanús, mientras que el Municipio de Dolores obsequió una Torta Argentina, el tradicional producto y emblema cultural que representa a nuestra ciudad.

Como se viene desarrollando, estos acuerdos tienen como objetivo impulsar la llegada de más turistas al Parque Termal, para continuar promoviendo la actividad turística y reactivando la economía local.