TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE LA PIMERA NOCHE DEL CARNAVAL DEL SOL 2026

Ya llega el Carnaval del Sol, una de las fiestas más populares y esperadas en la Provincia. Una edición que promete noches llenas de música, color y alegría en el Corsódromo Antú Kawin.

La noche comienza a las 21:30 con la inauguración oficial, posteriormente se presentarán las tres comparsas con sus respectivas temáticas, en el siguiente orden: Sayen, representando al Club Sarmiento, Kuyèn por el Club Independiente y Sheg Yenú que representa al club Ever Ready. El cierre estará a cargo del grupo musical “La Huella”.

En cuanto a la música, el desfile contará con una banda oficial que acompañará a las tres comparsas. Además, cada comparsa seleccionará a sus propios cantantes para la presentación de sus temas originales. Por su parte, Andrés Kaisser será el conductor de las noches oficiales del Carnaval del Sol.

Las entradas tienen un valor de $5000 se pueden compra por plateaunotickets o en boletería a partir de las 20:00 horas (en efectivo). Las sillas podrán adquirirse en el corsódromo, cuestan $2000 y son a beneficio de la Cooperadora del Polideportivo.