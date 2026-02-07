LA COBERTURA DE AMÉRICA EN EL CARNAVAL DEL SOL SE VERÁ EL DOMINGO A LA NOCHE

El Carnaval de Sol volvió a tener proyección nacional. Anoche, por iniciativa de la Municipalidad de Dolores, un equipo de América TV estuvo presente en la ciudad realizando una cobertura especial del carnaval, registrando el color, la música y el clima festivo que se vivió a lo largo de la jornada.

El material formará parte del programa GPS, que se emite los domingos entre las 20 y las 22, con la conducción del periodista Rolando Graña. La nota contará con el informe de la cronista Julieta Echavarri, quien recorrió el carnaval y dialogó con protagonistas de la fiesta.

La presencia de un medio nacional en el Carnaval de Dolores representa una nueva oportunidad para mostrar el evento a todo el país, destacando el trabajo de las comparsas, la organización y la importancia cultural que tiene esta celebración para la ciudad.

De esta manera, el carnaval dolorense vuelve a posicionarse en la agenda nacional, llevando su identidad y su alegría a la pantalla de millones de televidentes.