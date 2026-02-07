GRAN COMIENZO DEL CARNAVAL DEL SOL EN DOLORES, EL MÁS IMPORTANTE DE LA PROVINCIA

Comenzó una nueva edición del Carnaval del Sol, con una gran noche que disfrutaron dolorenses y turistas de distintas localidades de la provincia.

Tras el corte oficial de la cinta, la Reina del Carnaval, Constanza Von Wernich y el Intendente Juan Pablo García, dieron la bienvenida, agradecieron el acompañamiento del público, el trabajo incansable de las comparsas y de las áreas municipales que permiten poder disfrutar las noches de Carnaval.

“Vamos a disfrutar del Carnaval más grande de la Provincia, un espectáculo artístico y un evento turístico que se hace con mucho amor y profesionalismo y eso nos llena de orgullo”, señaló el Intendente Municipal.

En la apertura, el brillo y el color llegó a la pasarela del Corsodromo Antu Kawin, de la mano de las tres comparsas que participan de esta edición: Sayen, Kuyén y Sheg Yenú, que representan a tres clubes de la ciudad (Sarmiento, Independiente y Ever Ready).

Fue un excelente comienzo también para las cantinas de los clubes, que estuvieron colmadas durante toda la noche.

El cierre músical estuvo acompañado cargo del Grupo ‘La Huella’, y la conducción oficial en la voz de Andrés Kaisser.

El inicio del Carnaval fue acompañado por más de 5 mil personas, una gran cobertura mediática que incluyó la presencia de América TV y más de 10 mil visualizaciones en la transmisión oficial por YouTube.