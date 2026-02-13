EL SONIDO QUE ROMPIÓ LOS MOLDES: A 56 AÑOS DEL DEBUT DE BLACK SABBATH

Un día como hoy, 13 de febrero de 1970, cuatro músicos de la industrial ciudad de Birmingham lanzaron un álbum que no se parecía a nada de lo que sonaba en la radio. Mientras el mundo despedía la década de los 60 y el movimiento hippie, Black Sabbath presentó su disco homónimo, marcando un punto de quiebre definitivo en la historia del rock.

No fue solo un lanzamiento más; fue la propuesta de una nueva estética sonora, más densa y oscura, que se alejaba del blues tradicional para explorar terrenos inexplorados.

La innovación técnica: El “Tritono”

Más allá de los mitos, lo que definió el sonido de este álbum fue el uso de un recurso de teoría musical muy específico: el intervalo de tritono.

Se trata de una disonancia (una tensión entre notas) que los compositores clásicos solían evitar por ser inestable al oído. La banda, buscando replicar la tensión que sentían al ver películas de terror, decidió basar sus composiciones en esta estructura armónica. El resultado fue una atmósfera auditiva inédita para la época, que generaba suspenso y pesadez en lugar de las melodías alegres que dominaban los rankings.

El sonido nacido de la adversidad

El carácter único de las guitarras en este disco tiene una explicación física y humana, no sobrenatural. El guitarrista Tony Iommi había sufrido un accidente laboral en una fábrica, perdiendo las falanges de dos dedos de su mano derecha. Para poder seguir tocando, fabricó sus propias prótesis y bajó la afinación de su guitarra para reducir la tensión de las cuerdas. Este ajuste técnico, nacido de la necesidad, creó ese tono grave y profundo que se convertiría en el estándar para las futuras generaciones de músicos.

El inicio de una nueva era

Si bien bandas contemporáneas como Led Zeppelin o Deep Purple ya endurecían el rock, la crítica musical coincide en que el debut de Black Sabbath consolidó los cimientos de lo que vendría después. Fue el momento en que la música dejó de buscar solo “pasarla bien” para empezar a procesar emociones más complejas como la angustia, el miedo y la realidad industrial, abriendo la puerta a innumerables subgéneros que evolucionarían durante las siguientes cinco décadas.