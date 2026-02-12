EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA FIRMÓ UN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE LANÚS PARA SEGUIR IMPULSANDO EL TURISMO TERMAL

El Intendente, Juan Pablo García, firmó un convenio con el Intendente de Lanús, Julián Álvarez, para impulsar la llegada de más turistas al Parque Termal.

Como lo viene desarrollando la Secretaría de Turismo, estos acuerdos son muy importantes para la actividad turística de Dolores.

“Estamos ubicados en un punto estratégico y, además, de Las Termas, tenemos un gran patrimonio cultural e histórico, eventos de primer nivel y un Parque Termal en crecimiento, que potencian a Dolores como destino turístico de cercanía”, remarcó el Intendente Juan Pablo García, tras la firma del convenio que permite a los vecinos, en este caso de Lanús, ingresar a las termas con un 30% de descuento.

“Convocamos a los lanusenses a visitar esas hermosas termas que hay en Dolores. Ya hay muchos vecinos de los centros de jubilados que están yendo también. Muchas gracias Juan Pablo por visitar Lanús y felicitaciones por todo lo que estás haciendo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de esa gran ciudad”, expresó Álvarez.

Recordamos que ya se firmaron otros convenios con los Municipios de General Guido, Pila, Tordillo, Lezama y General Paz, San Vicente y CABA, a los que se suman más de 50 instituciones y organizaciones.