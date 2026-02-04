EL INTENDENTE FIRMÓ UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA POTENCIAR EL TURISMO TERMAL

El Intendente Juan Pablo García firmó un convenio de cooperación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la promoción turística y potenciar la llegada de visitantes al Parque Termal de Dolores.

La firma se llevó a cabo en el edificio central del Gobierno porteño, y el Intendente estuvo acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Ibarra. Por parte del Gobierno de la Ciudad participaron la subsecretaria de Asuntos Interjurisdiccionales, Virginia Fredes, y la subsecretaria de Cultura y Responsabilidad Social, Agustina Ciarletta.

En el marco de una política sostenida de impulso al turismo, el Intendente destacó la importancia de este tipo de acuerdos institucionales. “Dolores tiene una ubicación estratégica, somos el Primer Pueblo Patrio, contamos con un enorme patrimonio histórico y cultural, eventos de primer nivel y un Parque Termal en pleno crecimiento, que se consolida como uno de los grandes atractivos de la región”, remarcó Juan Pablo García.

Este convenio con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conduce Jorge Macri, refuerza el trabajo articulado entre distintos niveles de gobierno y amplía las oportunidades de desarrollo turístico para Dolores, promoviendo el intercambio, la cooperación y la proyección del destino termal a nivel nacional.