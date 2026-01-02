Milei subió un 90% el sueldo a funcionarios de alto rango

Mediante un decreto se dispone la actualización salarial que oscilará entre el 60% y el 100%, y sería en un solo tramo. El Presidente cobra $4.066.018, los ministros $3.584.006 y los secretarios $3.282.709.

Por decreto, el Gobierno avanzó con una fuerte actualización salarial para ministros y altos funcionarios, sin detallar los montos. El Poder Ejecutivo avanzó con la actualización salarial para ministros y altos cargos del Gobierno, a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial. Aunque en los días previos se había especulado con subas de entre el 60% y el 100%, el texto oficial no precisó los montos que comenzarán a percibir los funcionarios alcanzados por la medida, cuyos ingresos permanecían congelados desde diciembre de 2023. De acuerdo al gremio estatal ATE, el incremento de salarios será del 89,5 por ciento. “Se trata de una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino. Son unos caraduras y sinvergüenzas”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El decreto aclara, sin embargo, que la actualización no alcanzará al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y que los incrementos dispuestos no tendrán carácter retroactivo.

La medida impacta sobre las remuneraciones de ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorias; de las autoridades superiores incluidas en los regímenes establecidos por los Decretos N° 1716/92 y N° 140/07; y de aquellos funcionarios con rango y jerarquía equivalente.

Entre sus cláusulas, la normativa incorpora un mecanismo de congelamiento automático de salarios en caso de que la Administración Pública Nacional registre un déficit fiscal financiero acumulado. Según el texto, esa disposición apunta a “reafirmar la importancia del superávit fiscal” como eje de la política económica.

En los considerandos, el Gobierno sostuvo que la medida busca garantizar que las funciones de conducción superior del Estado cuenten con un esquema de remuneraciones “adecuado, competitivo y coherente” con las responsabilidades que asumen esos cargos. También señaló que la actualización salarial, combinada con controles y mecanismos de rendición de cuentas, contribuiría a fortalecer la integridad institucional.

El decreto vincula el aumento con el superávit fiscal alcanzado y el “orden macroeconómico” de la actual gestión, y plantea que el reordenamiento salarial se inscribe en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público, como parte de una estrategia de largo plazo orientada a un Estado “eficiente y profesional”.