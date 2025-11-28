La 10ª edición del Premio Mujer Empresaria bonaerense tuvo su gran ganadora

La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires eligió como Mujer Empresaria 2025 a Sandra Bortolot, dueña de la heladería artesanal El Piave.

La décima edición del Premio Mujer Empresaria Bonaerense que entrega la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) tuvo su gran ganadora en Sandra Bortolot, dueña de El Piave, la heladería artesanal que sus abuelos fundaron hace 70 años en Wilde, en el sur del conurbano.

La gala convocó a casi 400 invitados en Tango Porteño (Puerto Madero) ansiosos por conocer a las elegidas entre las 88 finalistas que representaron a más de 40 ciudades de la provincia.

En la apertura de la ceremonia, Camilo Alberto Kahale, presidente de la FEBA, hizo hincapié en la misión del Premio: “El objetivo año tras año sigue siendo el mismo, que se visibilice el trabajo que realizan las empresarias y emprendedoras de toda la Provincia, y me llena de orgullo que cada año el nivel sea aún mejor que el anterior”.

Luego fue el turno de la presidenta de MEFEBA, Natalia Facciolo, quien expresó que “la fuerza de este premio nace del compromiso de miles de mujeres que hacen, crean y lideran”.

Por último, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, señaló: “Yo me crié en una casa de una mujer empresaria, así que tengo muy en claro el doble trabajo de ocuparse de una familia y de una empresa, como hizo mi madre. Le doy un valor muy importante al rol de las Mujeres Empresarias y el impacto que tienen en la sociedad”.

Sandra Bortolot, la empresaria bonaerense del año

Heladería El Piave, un ícono de Wilde, con siete décadas de trayectoria y tres generaciones de legado, representa el espíritu del comercio local que evoluciona sin perder su identidad.

La historia de El Piave en nuestro país comienza en 1949, cuando el matrimonio Bortolot, junto con sus cuatro hijos, emigraron desde Italia a la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque en realidad, ya en 1890 un antepasado vendía helados en forma ambulante en Viena y luego en Alemania, antes de radicarse en el norte de Italia.

En su tierra natal los Bortolot eran heladeros y siguieron siéndolo en el país que les abrió los brazos. Estuvieron un tiempo en Mar del Plata y hacia 1955 decidieron radicarse en Wilde, partido de Avellaneda, donde abrieron su primera heladería.

El nombre Piave está inspirado en el río Piave, que atraviesa las Dolomitas, en la región de Zoppè di Cadore, en el norte del Véneto, cerca de la frontera con Austria, de donde era oriunda la familia. Hoy cuentan con 14 sucursales en Argentina, tres en Alemania (Cochem, Rothenburg Odt y Selb), una en los Estados Unidos (Miami) y una en España (Marbella).

Hace una década, Sandra Bortolot -líder de El Piave y flamante ganadora del Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2025- decidió apostar a un sistema de franquicias y hoy brinda trabajo a 16 personas en la sede madre y cuenta con un red que no para de crecer.

Al recibir su distinción, Sandra Bortolot manifestó: “Este premio honra a mi familia, a nuestros 70 años de historia y a cada persona que ha sido parte de El Piave. Representa el esfuerzo de generaciones y la responsabilidad de seguir creciendo, innovando y sosteniendo los valores con los que nacimos”.

La elección de la Mujer Empresaria bonaerense estuvo a cargo de un jurado integrado por Andrea Grobocopatel (Presidenta de la Fundación Flor); Estela Díaz (Ministra de Mujeres y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires); Lina Anllo (Directora Women Economic Forum Argentina), Silvio Zurzolo (Presidente de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires) y Liliana Castro (Directora de Mujeres Empresarias CAME).