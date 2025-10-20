Tordillo cosechó 3 Medallas de Oro en los Juegos Bonaerenses

El municipio de Tordillo celebra el éxito de sus atletas en los Juegos Bonaerenses, donde consiguieron un total de tres medallas doradas. Axel Rosas y Juanita Montenegro se consagraron campeones en lanzamiento de jabalina, mientras que Aitana Álvarez se llevó el oro en Natación PCD por segundo año consecutivo.

Desde el municipio expresamos gran orgullo por estos representantes que continúan poniendo a Tordillo en lo más alto. Es fundamental mantener estos juegos, ya que son un espacio de encuentro para jóvenes y adultos, por lo que la gestión local siempre incentiva la participación en las diversas disciplinas ofrecidas.

Realizamos una mención especial para Juanita Lencina, quien compitió en Bonaerenses en carrera PCD

“Esperamos que el próximo año más vecinos, tanto jóvenes como adultos, tengan la oportunidad de disfrutar y compartir esta semana en Mar del Plata, tanto en deportes como en cultura”.

Finalmente, agradecemos a los profesores, acompañantes y coordinadores que acompañaron a los representantes, así como a las familias por su aliento y a toda la comunidad del distrito por los mensajes de apoyo durante la competencia.