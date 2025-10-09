SE FINALIZARON LAS OBRAS DE MEJORA Y REPAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 63

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al presidente de AUBASA, José Arteaga; el intendente de Tordillo, Héctor Olivera, y de Dolores, Juan Pablo García, recorrieron las nuevas obras que se finalizaron sobre la Ruta Provincial N°63, entre Dolores y Tordillo.

Al respecto, Katopodis aseguró: “Estamos apostando muy fuerte al turismo y a que todo el circuito de la Costa Atlántica tenga rutas más seguras para el desarrollo de esta temporada. Por eso, el ensanche en la Ruta Provincial N°11 entre Gesell y Mar Chiquita, la repavimentación integral de toda la Ruta 2 y estos casi 30 km repavimentados en la Ruta 63, entre Dolores y Esquina de Crotto.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios finalizó las obras de pavimentación y mejoras en casi 30 km de la Ruta Provincial N°63, entre Dolores y Tordillo. Los trabajos incluyeron la repavimentación con mezcla asfáltica del tramo comprendido entre los kilómetros 29,5 y 18 (sentido a CABA) y entre los kilómetros 10 y 29 (sentido a la Costa Atlántica), así como también, tareas de bacheo profundo y señalización horizontal.

El intendente Héctor Olivera destacó la importancia de estas obras que mejoran la infraestructura vial y el trabajo que se realiza desde