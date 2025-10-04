“Restricciones anacrónicas”: buscan levantar la prohibición de vender alcohol y realizar eventos durante las elecciones

Se trata de una iniciativa de la diputada bonaerense de UCR+Cambio Federal Alejandra Lordén, que afirmó que estos puntos de la veda durante el acto eleccionario “limitan libertades individuales”

La diputada bonaerense de la UCR Alejandra Lordén presentó un proyecto para pedirle al Congreso de la Nación que modifique el Código Electoral Nacional, con el objetivo de permitir la venta de alcohol y la realización de eventos culturales durante la fecha de una elección. Según la legisladora, son “restricciones anacrónicas que afectan derechos culturales, limitan libertades individuales y generan un daño económico innecesario”.

La diputada del bloque UCR+Cambio Federal explicó que su iniciativa busca que el Congreso modifique el artículo 71 incisos b y c del Código, que prohíben la apertura de sitios gastronómicos dedicados a vender alcohol y los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados durante la jornada electoral.

Vacío legal

En su proyecto, Lordén explica que en las pasadas elecciones bonaerenses numerosos comercios tuvieron que cerrar sus puertas a causa de la veda regida por el Código Electoral. Sin embargo, la legisladora radical menciona que los comicios provinciales están amparados por la Ley 5.109, que solo expone como prohibición la venta de alcohol, generando un vacío legal entre la Constitución provincial y la nacional.