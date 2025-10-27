PortadaTecnología

MAX, la alternativa rusa a WhastApp, supera los 50 millones de usuarios

La plataforma, desarrollada por VK y promovida como alternativa a WhatsApp y Telegram, registró un récord de 22,5 millones de usuarios diarios. El Kremlin busca reforzar el control sobre las comunicaciones digitales.

El número de clientes del nuevo sistema de mensajería ruso MAX, comparado por su control de los usuarios con la red china WeChat y alternativo a WhatsApp, superó este lunes los 50 millones, según informó el servicio de prensa de la plataforma digital.

“En MAX se han inscripto 50 millones de usuarios. En octubre el sistema abarcó diariamente a un promedio de 19 millones de personas. El indicador récord se alcanzó el 22 de octubre, con un alcance diario de más de 22,5 millones de usuarios”, señala el comunicado de la empresa.

Indicó que desde el lanzamiento de esta plataforma los usuarios enviaron 3.700 millones de mensajes, efectuado 842 millones de llamadas, grabado más de 25 millones de mensajes de video circulares y creado más de 13.000 canales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó desarrollar una aplicación de mensajería nacional que reunirá múltiples servicios, incluidos los de la administración pública, hasta con la posibilidad de funcionar como documento de identidad, para lo cual fue elegido como desarrollador VK (el Facebook ruso).

MAX ha sido promovido como un sistema más seguro que sus homólogos Telegram y WhatsApp, supuestamente usados a menudo por estafadores, hecho que sirvió de excusa a las autoridades rusas para limitar las llamadas en estos servicios.

Los expertos sostienen que el objetivo del Kremlin es controlar aún más los canales de comunicación de sus ciudadanos para reforzar la censura después de que Putin llamara a “estrangular” a las empresas tecnológicas occidentales.

No es la primera propuesta tecnológica que Rusia presenta como alternativa a las plataformas occidentales a través de copias de peor calidad, como fue el caso de Rutube, la versión local de YouTube, que resultó en un completo fracaso.

