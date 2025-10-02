Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa en el Festival de cine de la UBA

Estuvo rodeada de grandes figuras, como Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Graciela Borges, gran estrella del cine argentino, fue honrada con el recibimiento del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA) que se desarrolla desde el 1 al 8 de octubre.

El reconocimiento fue a razón de su larga trayectoria, que la posicionó como una indiscutida figura del cine argentino, marcando distintas épocas con sus icónicos personajes.

“Es un orgullo para la universidad reconocer a una figura que representa lo mejor de nuestro arte”, presentaron las autoridades de la UBA.

“Este reconocimiento es un regalo para mi alma”, agradeció la actriz, para luego dedicar el premio a su familia.

En la primera fila del aula magna de la Facultad de Arquitectura de la UBA se encontraban aplaudiendo Juan Cruz Bordeu y María Jesús, hijo y nieta de la actriz galardonada. Borges abandonó el escenario con una ovación a pie de los presentes, en lo que se consagró como una noche importante en el mundo del cine.

El evento, que tenía como protagonista a Graciela Borges, también contó con la presencia de otras grandes figuras del cine, como Mirtha Legrand y Susana Giménez, quienes presenciaron todo desde la primera fila.

También estuvieron allí Mercedes Morán, Gino Bogani, Cecilia Roth, Eleonora Balcarce, Lorena Meritano y Guillermo Pfening, entre otros.

La ceremonia

Con la presencia y participación del Vicerrector de la UBA Emiliano yacobitti, el Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Carlos Venancio; el Director General del Festival, Ricardo Alfonsin, la Directora Institucional, Paula Quattrocchi y el director artístico, Marcelo Altmark, se inauguró, a sala llena, la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA, FIC.UBA, que tendrá lugar hasta el 8 de octubre en varias sedes de la ciudad de Buenos Aires.

Ante una Aula Magna colmada de autoridades de la alta casa de estudios, artistas, invitados, celebridades, jurados, representantes de la industria audiovisual, gestores culturales y alumnos, la Universidad de Buenos Aires otorgó los Doctorados Honoris Causa a No solo a Graciela Borges sino también a Juan Gatti y al ganador del Oscar Asif Kapadia.

El título de Doctor Honoris Causa es la distinción honorífica de más alta jerarquía que otorga la Universidad a personalidades nacionales o extranjeras como reconocimiento a la excelencia y méritos sobresalientes. Para poder ser propuesto como candidato a la distinción de Doctor Honoris Causa el postulante debe acreditar una trayectoria con reconocimiento nacional e internacional en los principales campos de la actividad humana, ya sean académicos, científicos, culturales, profesionales, sociales o políticos. Los criterios para acordar su nombramiento son: su reconocida capacidad y honorabilidad; el reconocimiento local, nacional e internacional; y su sobresaliente trayectoria académica, científica, cultural, profesional, social o política. Nos honra poder decir que las tres figuras que homenajeamos esta noche tienen sobrados méritos en cada uno de estos criterios.

“El FICUBA tiene un solo fin, una única meta: generar oportunidades. En un momento de competencia feroz, de plataformas infinitas, lo que nosotros elegimos es abrir puertas, acercar posibilidades a nuestros estudiantes, a nuestros realizadores, a las nuevas generaciones”, expresó el director general de FIC.UBA, Ricardo Alfonsín.