UNLP: docentes universitarios retoman el paro y no habrá clases hasta la semana que viene

A la medida de fuerza del miércoles y jueves se suma el feriado del viernes.

Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retomaron este miércoles el paro de actividades, por lo que durante el resto de la semana las clases se verán complicadas, ya que a la medida de fuerza que se completará el jueves se suma el feriado del viernes.

A diferencia de lo que ocurrió el lunes, hoy y mañana no habrá medida de fuerza de los no docentes y los únicos que confirmaron el paro fueron los docentes afiliados a la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp). Según este gremio, en todos los colegios y en la mayoría de las facultades, la adhesión a la huelga fue casi total.

El lunes el acatamiento a las medidas de fuerza que fueron convocadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) fue casi total, tanto en el caso de los docentes como los no docentes.

La medida se realiza en reclamo de mejoras salariales, financiamiento de gastos de funcionamiento y presupuesto para ciencia y tecnología.

En este contexto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) enmarca la demanda salarial luego de que el Ejecutivo establezca, de forma unilateral, aumentos para el sector docente universitario de 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre.

En su reclamo, consideran estos incrementos insuficientes citando las últimas cifras oficiales, que indican una caída del 28% del salario real de los profesores con dedicación simple y 10 años de antigüedad, en comparación con noviembre del 2023.