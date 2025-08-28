Atacaron con piedras la caravana de Milei en Lomas de Zamora y el presidente tuvo que ser evacuado

Hubo incidentes y la caravana tuvo que ser evacuada. También estaban Karina Milei y José Luis Espert quien acusó al intendente Federico Otermín.

La caravana que trasladaba al presidente Javier Milei tuvo que ser evacuada hoy en Lomas de Zamora, después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo que el mandatario atribuyó a “los kukas tira piedras”.

“Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas ‘Kirchnerismo Nunca Más’”, expresó el mandatario.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el diputado José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja, entre otros referentes del oficialismo.

Tras la evacuación del Presidente y el círculo más íntimo de funcionarios por parte de las fuerzas de seguridad, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.

“El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, expresó, por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”.

Tras la interrupción de la actividad, Milei publicó posteriormente una foto desde la Quinta de Olivos junto a Espert y Karina Milei.

La caravana había iniciado después de las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.

Espert culpó a Otermín: “Maldito kirchnerista”

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, culpó hoy al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, por el ataque que recibió la caravana que trasladaba al presidente Javier Milei en ese distrito y lo acusó de ser un “maldito kirchnerista”.

“No tengo pruebas, pero tampoco dudas, que el impresentable de Otermín estuvo detrás de esto. Es un maldito kirchnerista”, criticó.

Espert explicó que la violencia del kirchenrismo se debe a que “no tienen capacidad de discutir ideas y proyectos”, y por eso “recurren a la violencia física, al igual que las difamaciones y operaciones”.

“No nos van a amedrentar, vamos a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires para defender las ideas del Presidente y de la libertad”, afirmó en declaraciones al canal TN.

El diputado aseguró que los que acompañaban al Presidente en la caravana “zafaron”, entre los que se encontraban su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, indicó que una de las fotógrafas oficiales del mandatario “recibió un piedrazo” por culpa de “un grupo de violentos”.

“Los violentos cortaron un acto que se estaba desarrollando completamente en paz. Esto es el kirchnerismo: es violencia y siempre hay que condenarlo”.