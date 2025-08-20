208° ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE DOLORES

La Municipalidad de Dolores invita a toda la comunidad a participar de las celebraciones por el 208° Aniversario de la ciudad, que se llevarán a cabo del 21 al 24 de agosto de 2025, con un programa cargado de historia, cultura, música, deporte y tradición.

Cronograma de actividades

Jueves 21 de agosto

10:00 hs – Acto Oficial en Plaza Castelli

Desfile institucional y tradicionalista.

14:00 hs – Espectáculos en Plaza Castelli:

* Orquesta Sinfónica de la Provincia

* Coro y Orquesta de la Escuela de Dolores

* Ballet Oficial FNG

* Amigos del Camino

* Ballet Guardapampa

* Majuma

* Ballet Bombo Legüero

* Las Voces del Este

* Pasión Tropical

* G Sony

Viernes 22 de agosto

19:00 hs – Inauguración del Polo Cultural Fleury y Museo Brughetti-Castagnino

(Secretaría de Cultura- Mitre y 25 de Mayo)

Exposición de artes visuales, música en vivo y espectáculos de danzas artísticas.

Sábado 23 de agosto

Desde las 15:00 hs – Paseo de Emprendedores y Gastronómico

* La Nico Folk

* 12 Mundos

* Miami Project

Domingo 24 de Agosto

11:00 hs – Carrera Aniversario Pedro Gatti

Largada: calle San Martín (entre Castelli y Buenos Aires).

Desde las 15:00 hs – Paseo de Emprendedores y Gastronómicos

* Foquito y la 220

* La Corte

* Los Leales