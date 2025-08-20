208° ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE DOLORES

La Municipalidad de Dolores invita a toda la comunidad a participar de las celebraciones por el 208° Aniversario de la ciudad, que se llevarán a cabo del 21 al 24 de agosto de 2025, con un programa cargado de historia, cultura, música, deporte y tradición.
Cronograma de actividades
Jueves 21 de agosto
10:00 hs – Acto Oficial en Plaza Castelli
Desfile institucional y tradicionalista.
14:00 hs – Espectáculos en Plaza Castelli:
* Orquesta Sinfónica de la Provincia
* Coro y Orquesta de la Escuela de Dolores
* Ballet Oficial FNG
* Amigos del Camino
* Ballet Guardapampa
* Majuma
* Ballet Bombo Legüero
* Las Voces del Este
* Pasión Tropical
* G Sony
Viernes 22 de agosto
19:00 hs – Inauguración del Polo Cultural Fleury y Museo Brughetti-Castagnino
(Secretaría de Cultura- Mitre y 25 de Mayo)
Exposición de artes visuales, música en vivo y espectáculos de danzas artísticas.
Sábado 23 de agosto
Desde las 15:00 hs – Paseo de Emprendedores y Gastronómico
* La Nico Folk
* 12 Mundos
* Miami Project
Domingo 24 de Agosto
11:00 hs – Carrera Aniversario Pedro Gatti
Largada: calle San Martín (entre Castelli y Buenos Aires).
Desde las 15:00 hs – Paseo de Emprendedores y Gastronómicos
* Foquito y la 220
* La Corte
* Los Leales