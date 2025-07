Victoria Villarruel respondió las críticas de Javier Milei: “Un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos”

Villarruel cruzó a Milei tras la derrota del oficialismo en el Senado: “Que ahorre en viajes y en la SIDE”

Después del traspié parlamentario que enfrentó el oficialismo, la vicepresidenta contestó comentarios en Instagram donde le responde con crudeza al primer mandatario.

El enfrentamiento entre las dos personas que encabezan el Poder Ejecutivo está en un punto máximo. La vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó a Javier Milei luego de que el Presidente la criticara y la tildara de “traidora” por habilitar la sesión del Senado del jueves, cuando la oposición aprobó leyes que no cuentan con el respaldo de la Casa Rosada. El viernes por la noche Villarruel no solo defendió esos proyectos con argumentos que también plantearon desde las bancadas opositoras -como sacar fondos a la SIDE para dárselos a los jubilados- sino que se quejó por las actitudes de Milei: “Un jubilado no puede esperar, que ahorre en viajes y la SIDE”. Además, señaló que “cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no me habla”.

Villarruel, como es habitual en ella, hizo su descargo a través de respuestas a comentarios que le dejan en Instagram usuarios que la siguen.

Ante el planteo de un seguidor, que le preguntó por qué avaló la sesión y convalidó “romper el equilibrio fiscal”, sostuvo: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo”.

Dijo también que los proyectos ya venían con el aval de Diputados. “No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, deslizó.

“Que dejen de fumarse un ombú”

La vicepresidenta, además, pidió que “dejen de fumarse un ombú” quienes la acusan de ir contra el Gobierno. “Hay mucha gente sufriendo y ustedes viniendo a patotear a un vicepresidente por cumplir con su función”, se quejó. También negó haber “abandonado al pueblo” y, por el contrario, aseguró que otros lo hicieron. “Soy el funcionario que más seguido ve al pueblo. Porque voy al supermercado, me compro mis propias cosas y viajo por todo el país. Hace rato que nadie ve a los argentinos”, refirió.

Se definió como “nacionalista” y negó cualquier vinculación con el kirchnerismo. “Si tenés alguna acusación legal, te espero. Pero si vas a hablar por boca de cotorra mejor llamate a silencio”, le dijo a una persona que la ligó con la oposición.

“Cuando Milei se comporte adultamente…”

También respondió preguntas por su mala relación con Milei: “¿Un presidente que no puede ni saludar a una persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca”. En otro comentario añadió: “Cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no me habla”.

Hubo otras respuestas incluso más fuertes. Cuando le achacaron haberse “transformado en casta”, Villarruel arremetió: “¿En serio yo me corrompo viviendo en mi departamento y de mi sueldo? ¿O se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo la pasa la sociedad?”.

Además, Villarruel marcó: “No uso aviones del Estado, esos solo los usan Milei y su hermana”.

“La Limones”

La diputada nacional Lilia Lemoine, que siempre la critica, fue otra de las apuntadas. Cuando un seguidor le dijo a Villarruel que no entendía por qué había “traicionado” a Milei, que la eligió como compañera de fórmula. “No sé por qué no puso a la hermana o a la Limones (sic), que a ustedes les gustan tanto”, ironizó.

También se mostró despreocupada cuando le plantearon que el Presidente será recordado y ella, como vice, no. “Mejor, así vivo mi vida en paz, dado que así vivimos los que no robamos”, deslizó contundente.

Jueves de tensión

El jueves, cuando el Senado logró quorum, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le pidió a Villarruel que se “levante” y le solicitó “no ser cómplice del kirchnerismo destructor”.

“Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, expresó Bullrich desde sus redes sociales.

Y por la noche, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires en el que repasó los 18 meses de gestión, fue cuando Javier Milei directamente acusó a Villarruel de “traidora”, aunque sin nombrarla directamente.

Cuando habló de las reformas en el Estado, el Presidente señaló: “No solo hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Esto lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, que es Guillermo Francos”.