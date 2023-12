Padres de Alumnos pre-escolar, nivel inicial – MAIPÚ, ANUNCIAN MARCHA Y CONVOCATORIA PACIFICA

Solicitada-

Martes 5 de diciembre a las 8 de la mañana es la manifestación en Independencia entre Vicente López y Alsina, Maipú.

Resumen de reclamo y petitorio.

Nos dirigimos a las máximas autoridades de Maipú y de la región a fin de que tomen conocimiento y por ende intervenciones en la situación que están atravesando nuestros hijos.

Para su conocimiento, días atrás estuvimos solicitando información sobre la situación injusta por la que estaba pasando la docente de nuestros hijos, Jorgelina Safe.

Fueron unos días de incertidumbre donde esperábamos que se resuelva como nosotros sabíamos que iba a suceder, ya que conocemos lo que la docente es para cada uno de nuestros hijos.

Estamos enterados que la investigación realizada por la Inspectora del Jardín, dio de manera positiva hacia la docente, ya que nunca ejerció ningún hecho de violencia. Nos preguntamos entonces, porque la Seño no está con nuestros hijos? Es ahí cuando tomamos conocimiento que la madre denunciante había encontrado la manera, u orientada por alguien, para denunciar penalmente a la docente y así pedir medidas de restricción por lo cual se le impide a la docente estar con nuestros hijos, que nada tienen que ver con todo esto.

La verdad que desde el minuto uno, es una seguidilla de injusticias y gente que se ha lavado las manos como la máxima autoridad directiva del Jardín.

Decimos esto porque también sabemos que el conflicto con esta familia viene desde hace un tiempo y no es solo en esta institución, sino en otras donde van el resto de sus hijos.

Queremos dejar en claro que el niño en cuestión, no es el problema, si lo sería su madre, quien no es la primera vez que nuestros hijos tienen que soportar/presenciar hechos de violencia por esta persona, tanto fuera de la sala, en la entrada, como dentro de la misma. Se ha peleado hasta con su propia hermana en el jardín, diciendo barbaridades que fueron escuchadas por los niños y las familias que allí vamos.

Es entonces que nos preguntamos ciertas cosas que necesitamos nos den respuesta:

– Porque la directora desde las primeras situaciones no intervino como corresponde? Y tampoco la Inspectora Del Nivel Inicial?

– Porqué permitieron que esta mujer se comportara como lo hizo y le dieron alas para seguir por más?

– Porqué no se aseguraron que realmente la acompañante del niño sea una persona con conocimientos, que este con todos los papeles que le corresponde y sea visto su trabajo por alguien más que controle lo que tiene que hacer? Quién autorizó la entrada a la Institución si no está avalada por normativas educativas?- Porqué no se toma otra medida y se permite que nuestros hijos puedan terminar con su docente?

– Porqué solo importa una situación y no lo que pensamos el resto de las familias, las cuales nunca hemos hecho problemas?

– Porqué se nos habla a nosotros de prácticas de cuidado, pero la directora no las tuvo y permitió que esta mujer se violente con la docente dentro de la sala en presencia de nuestros hijos?

– Porqué no hizo nada la directora e inspectora para evitar que esta mujer ejerciera violencia delante de tantos niños y encima nuestros hijos se vean perjudicados sin la docente?.

– Porqué no pensaron en medidas que nos convoque a todos y nos den respuesta?

No queremos pensar que todo esto ha sucedido por otras razones que desconocemos, como aprovechar para perseguir a la docente o algo, no queremos pensar que la directora de éste jardín lo descuido por andar haciendo otras cosas…

NO queremos pensar que los derechos de nuestros hijos no son importantes para todos ustedes, ya que están vulnerando a 26 alumnos, por una madre conflictiva que tiene una lista extensa de problemas en las instituciones y que lamentablemente va a continuar así.

Nuestros hijos son compañeros de éste niño que no tiene ningún problema, es muy buen compañero y por lo que sabemos, también muy buen alumno. Consideramos que van a seguir siendo compañeros en la primaria, donde también es lo más probable que ésta mamá continúe con los conflictos y la violencia, entonces, que debemos hacer, si las personas que tienen que darnos respuesta no se hacen cargo y le dan alas para que cumpla con todos sus caprichos.

Mientras tanto, hay 26 niños que están siendo víctimas de una situación que ellos no buscaron, un problema entre adultos, del cual no fueron preguntados, pero a los cuales no se les permite poder conocer lo que es la justicia, lo que es tener valores, lo que es no vivir en la violencia.

Necesitamos que las autoridades de educación cumplan con todo lo que hemos escuchado al gobernador decir: una educación en valores, en democracia, en la justicia, una educación que garantice los derechos del niño, y en este caso, el derecho a ser oído, el cual, los Adultos están vulnerando.

Vamos a hacer presentaciones donde sea necesario.

Estamos convencidos en que si esto no se soluciona, la seguidilla de conflictos será escalonada y los mismos problemas nos esperan el año próximo, porque estamos en la desidia de que las autoridades del Jardín se laven las manos, vulnerando los derechos de nuestros hijos, y por ende la madre cree tener las facultades para hacer lo que quiere, sin importar nada.

Solicitamos que puedan enviar la investigación a la justicia, para que sepa que la docente es inocente y la medida cautelar sea levantada prontamente, así nuestros hijos pueden culminar el año con su docente, creemos que sería lo más justo. También solicitamos estar en conocimiento de las decisiones tomadas.