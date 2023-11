MAIPÚ ¿INSPECTORES DE LA EDUCACIÓN O MAESTROS DE LA VIOLENCIA?

Según fuentes e informaciones, el flagelo de violencia laboral y de género no escaparía al área de educación en Maipú, (distrito también dependiente de la Jefatura Regional 18 de Educación).

Los motivos irían desde estrategias ilegítimas para sacar a la víctima de su cargo, a pretender erradicarlas de su fuente de trabajo…

La indignación en la comunidad educativa y social es tan grande, dado que no es razonable que quienes deberían bregar por educar y evitar la violencia, sean quienes la provoquen, con persecuciones laborales y en ocasiones además por cuestiones de género.

En el Distrito Maipú y en la Región 18 Dolores, hay denuncias por violencias de suma gravedad.

Conocida la nota anterior publicada por este medio, han sido incontables las comunicaciones y avisos que no serían los únicos casos y que por el momento no se denuncian, por temor a que sean mayores las represalias.

Los hostigamientos a las víctimas parecen no tener límites, con artificios para continuar perjudicándolas.

Habría al menos un caso, que se ha conocido, que una víctima de violencia laboral y de género, denunció ante la Sub Subsecretaria de Educación, bajo confidencialidad y en menos de 24 hs. se habría filtrado lo denunciado y padecido represalias. “Más apurados en como perjudicar a la víctima, que en ayudarla”. Y ello ocurrió en ésta Región 18 de Educación, que lideraría los escándalos por violencia.

Si bien la Cartera de Educación cuenta con Equipo Interdisciplinario para el Abordaje de Violencias, con lo que serían buenas voluntades, según la información que pudo recabar este medio, su intervención no sería vinculante para hacer cesar las violencias.

Se mantiene fuerte apoyo, por parte de múltiples instituciones intermedias, comunidad educativa y padres de alumnos, que han llamado a éste medio, solicitando la reincorporación a su puesto de la Inspectora Alejandra Morales, destacada por su calidad humana y profesional y reconocida por su buen trato y esfuerzo para con los alumnos.

Con tales escándalos, se espera que las autoridades de Educación tomen medidas.

Ampliaremos.