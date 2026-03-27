¿Conviene pasarse a GNC por el aumento de nafta? Cuánto cuesta un equipo y cuánto tarda en amortizarse

Cada vez más conductores optan por instalar GNC en sus vehículos. Conocé los precios, las opciones de financiación y el tiempo de recupero de la inversión.

El precio de los combustibles líquidos continúa en alza y genera un fuerte impacto en el bolsillo de los conductores. Frente a este escenario de constantes ajustes tarifarios, la conversión de los vehículos a GNC se consolida rápidamente como la alternativa más inteligente y buscada para lograr un ahorro significativo a fin de mes.

¿Cuánto cuesta un equipo de GNC?

La inversión inicial para realizar la conversión varía según la capacidad de almacenamiento elegida por el usuario para su baúl: