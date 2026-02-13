PortadaSociedad

Violento robo en Ruta 11: golpearon a un jubilado y le llevaron el auto

El hecho ocurrió en el kilómetro 509 de la Ruta 11, donde dos delincuentes armados golpearon a un hombre de 73 años y le robaron su Honda Civic. El vehículo fue cargado al sistema de búsqueda y la causa es investigada por la fiscalía en turno.

Un jubilado de 73 años fue víctima de un violento robo este jueves por la noche en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 509, cuando fue abordado por dos delincuentes armados que lo golpearon y le sustrajeron su vehículo.

Según la denuncia, el hombre se encontraba detenido en su Honda Civic cuando fue sorprendido por dos sujetos que, bajo amenazas, le exigieron que descendiera. En medio del ataque, uno de los asaltantes lo golpeó con la culata del arma en la cabeza, provocándole un corte.

Tras la agresión, los ladrones se apoderaron del automóvil y escaparon por la Ruta 11 en dirección a la avenida Constitución. Además del rodado, se llevaron documentación y dos teléfonos celulares. La víctima no pudo aportar datos sobre los autores y no habría testigos del hecho.

El caso es investigado por la UFIJE en turno, mientras se dispuso la inserción del vehículo en el sistema de búsqueda y se trabaja para dar con los responsables.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

La FEB anunció un paro docente que afectará el inicio de clases en la Provincia

EspectaculosPortada

EL SONIDO QUE ROMPIÓ LOS MOLDES: A 56 AÑOS DEL DEBUT DE BLACK SABBATH

Política EconomiaPortada

El oficialismo aprobó en Diputados la baja de imputabilidad a los 14 años

Política EconomiaPortada

El oficialismo se alzó con una rotunda victoria al aprobar con amplitud la Reforma Laboral en el Senado

Política EconomiaPortada

¿De cuánto será el descuento por estar enfermo y los cambios se aplican a los ya contratados? dudas clave de la reforma

Política EconomiaPortada

La Provincia baja el Impuesto Automotor y permite pagarlo en hasta 10 cuotas desde marzo

PortadaSociedad

Accidente en la ruta 2 y un gesto que marcó la diferencia

Política EconomiaPortada

“Son delincuentes organizados y se les acabó la joda”: la reacción del Gobierno ante los incidentes en Congreso

PortadaSociedadTecnología

Fin de la piratería: por qué ya no funcionan Magis TV ni Xuper TV en la Argentina

Política EconomiaPortada

A partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

PortadaSociedad

El día que el mundo volvió a creer en la justicia: A 36 años de la liberación de Nelson Mandela

Política EconomiaPortada

Crece la demanda de motos en Argentina: precios, practicidad y nuevas opciones de financiamiento impulsan la tendencia

Mostrar más