Violento robo en Ruta 11: golpearon a un jubilado y le llevaron el auto

El hecho ocurrió en el kilómetro 509 de la Ruta 11, donde dos delincuentes armados golpearon a un hombre de 73 años y le robaron su Honda Civic. El vehículo fue cargado al sistema de búsqueda y la causa es investigada por la fiscalía en turno.

Un jubilado de 73 años fue víctima de un violento robo este jueves por la noche en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 509, cuando fue abordado por dos delincuentes armados que lo golpearon y le sustrajeron su vehículo.

Según la denuncia, el hombre se encontraba detenido en su Honda Civic cuando fue sorprendido por dos sujetos que, bajo amenazas, le exigieron que descendiera. En medio del ataque, uno de los asaltantes lo golpeó con la culata del arma en la cabeza, provocándole un corte.

Tras la agresión, los ladrones se apoderaron del automóvil y escaparon por la Ruta 11 en dirección a la avenida Constitución. Además del rodado, se llevaron documentación y dos teléfonos celulares. La víctima no pudo aportar datos sobre los autores y no habría testigos del hecho.

El caso es investigado por la UFIJE en turno, mientras se dispuso la inserción del vehículo en el sistema de búsqueda y se trabaja para dar con los responsables.