Tras la polémica por la fórmula de medición, la inflación volvió a subir: 2,9%

El dato del Índice de Precios al Consumidor de enero fue 0,1% superior al de diciembre. La inflación sigue sin bajar.

Luego de la polémica por la postergación indefinida de la actualización de la fórmula para medirla, que derivó en el portazo de Marco Lavagna, la inflación de enero dio un 2,9%, una décima por encima del 2,8% de diciembre.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) esperaba un 2,4% para enero. Sin embargo, el dato fue superior al IPC porteño, que había reflejado para el mismo mes un 3,1% -apuntalado por subas superiores al 15% en estacionales-, y pese a que la medida núcleo había mostrado una desaceleración de seis décimas.

La polémica se había dado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, impidera la aplicación del Índice de Precios al Consumidor ajustado con la encuesta de consumo actualizada a 2018 para mejorar la percepción de los hábitos de la población, ya que la actual data de 2004 y computa gastos que no se tienen relación con la actualidad, como el alquiler de VHS o la compra de diarios papel.

El gobierno subrayó que la inflación núcleo, que excluye a precios regulados y estacionales, fue más baja: 2,6%, una desaceleración de cuatro décimas frente a la de diciembre. Pero justamente, en la herramienta actualizada, había una ponderación mayor de este tipo de precios -por ejemplo las tarifas de servicios- que son las que más aumentan a raíz de la política económica que aplica el gobierno. Por su parte, los estacionales subieron 5,7% y los regulados, 2,4%.

De esa manera, el índice sigue lejos de perforar el 2%, que no se logra desde hace cinco meses, cuando agosto dio 1,9%, nivel que el Gobierno considera clave para consolidar la desinflación, proceso que se detuvo a partir de junio: el IPC avanzó en siete de los últimos ocho meses.

En términos interanuales, el IPC acumula un incremento interanual de 32,4%.

La polémica

Lavagna venía trabajando en el tema desde el gobierno de Alberto Fernández, desde 2022, y según explicó el exnúmero dos de Caputo, Joaquín Cottani, la nueva metodología estaba lista desde mediados de 2024. El gobierno la había anunciado para octubre pasado y el FMI esperaba su aplicación.

Pero Caputo, el cambio debe hacerse una vez consolidado la desinflación. Economistas estiman que, por el tiempo que demorará el diseño de la nueva Encuesta de Hogares, la implementación del flamante IPC se dilataría hasta 2030.

Ni el INDEC ni el Gobierno se refirieron al tema luego de difundido el dato. El informe del organismo no incluyó ninguna aclaración al respecto, aunque en agosto había anunciado que en enero se empezaría a aplicar la nueva metodología.

Así, la cifra de enero se ubicó por encima de las proyecciones que anticiparon el Gobierno y las consultoras privadas. En la mañana del lunes antes de la salida de Lavagna, Caputo adelantó que estaría en torno a 2,5%. Hasta entonces, estaba confirmada la nueva fórmula.

Por su parte, las consultoras anticiparon que rondaría entre 2,4% y 2,7%, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora todos los meses el Banco Central, arrojó 2,4%.

