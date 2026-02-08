Mar del PlataPortada

Mar del Plata: Murió el joven que fue golpeado a la salida de un boliche

La víctima estaba internada en el Hospital Interzonal tras recibir una brutal golpiza por parte de un grupo de jóvenes.

Se confirmó el fallecimiento del hombre de 30 años que fue golpeado a la salida de un boliche en inmediaciones de Colectora y calle 132, localidad de Batán.

Aprehendieron a un joven de 18 años por el ataque y a una mujer de 24 que intentó impedir el accionar policial cuando se desarrollaba la pelea.

Se encontraba internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), al que fue trasladado por una ambulancia del SAME.

En el caso intervino el fiscal Leandro Arévalo que tomará la declaración del imputado en las próximas horas.

0223

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte