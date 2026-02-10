Mar del PlataPortadaSociedad

Mar del Plata cumple 152 años: El sueño de un saladero que se volvió ciudad

Un 10 de febrero de 1874, Patricio Peralta Ramos firmaba el acta de nacimiento de Mar del Plata.

Lo que comenzó como un saladero y un puerto incipiente en las costas bonaerenses, se transformó con los años en la capital nacional del turismo y una de las ciudades más importantes del país.

Para nuestra región, Mar del Plata no es solo un destino de verano; es un polo cultural y económico con el que Dolores y la zona mantienen un vínculo histórico constante. Hoy, Mar del Plata celebra más de un siglo y medio de historia, recordando que la audacia de aquellos pioneros sigue siendo el motor de su crecimiento.

 

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
