Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el Clan Sena fue condenado a prisión perpetua

César Sena, pareja de Cecilia, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron prisión perpetua por el femicidio cometido en Chaco en junio de 2023.

La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia ratificó la pena de prisión perpetua para los tres miembros del clan Sena quienes en noviembre habían sido declarados culpables del femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023.

El fallo, leído por la jueza Dolly Fernández, estableció que César Sena (21), pareja de Cecilia (28), fue hallado culpable de ser el autor del femicidio ocurrido en junio de 2023. Sus padres, Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), recibieron la misma pena, al ser considerados “partícipes primarios”.

Las otras condenas por el femicidio

Además, la jueza condenó a dos colaboradores del clan, Fabiana González (44) y Gustavo Obregón (38), quienes participaron en la desaparición del cuerpo de Cecilia. González recibió una pena de cinco años de prisión efectiva, mientras que Obregón recibió una de cinco años y diez meses.

El juicio había tenido otro condenado, Gustavo Melgarejo (31), culpable de encubrimiento simple. Recibió una pena de dos años y seis meses en suspenso. Al haber cumplido la pena durante la prisión preventiva, quedó en libertad inmediatamente después del juicio. La juez también ordenó que se expida el certificado de defunción de Cecilia.

