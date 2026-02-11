El día que el mundo volvió a creer en la justicia: A 36 años de la liberación de Nelson Mandela

El 11 de febrero de 1990 no fue un domingo cualquiera. Las pantallas de televisión de todo el planeta mostraron una imagen que parecía imposible: Nelson Mandela caminaba hacia la libertad tras pasar 27 años en prisión.¿Pero quién era este hombre y por qué su salida conmovió al mundo?

Mandela, conocido también como “Madiba”, fue un abogado y activista sudafricano que dedicó su vida a luchar contra el Apartheid, un sistema cruel de segregación racial que trataba a los negros como ciudadanos de segunda en su propio país.

A pesar de ser perseguido y condenado a cadena perpetua por el régimen, nunca abandonó sus ideales. Su liberación aquel 11 de febrero marcó el principio del fin del racismo institucionalizado y el camino hacia su presidencia en 1994, donde se convirtió en el -primer presidente negro de Sudáfrica-.

Su legado no fue la venganza, sino la reconciliación. Mandela nos enseñó que la paz es un arma mucho más poderosa que el odio. Hoy, su figura sigue siendo el faro principal para cualquier lucha por los derechos civiles y la igualdad humana.