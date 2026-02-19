EE.UU. despliega fuerzas militares cerca de Irán: crece la tensión por otra guerra en Medio Oriente

Estarían preparadas para atacar desde el próximo fin de semana a Irán, pero Donald Trump aún no tomó una decisión final sobre si lo autorizará.

Según indicaron fuentes allegadas al gobierno norteamericano, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estarían preparadas para atacar desde el próximo fin de semana a Irán, pero el presidente Donald Trump aún no tomó una decisión final sobre si autorizará tales acciones.

Así se dio a conocer en un informe de CNN en el que uno de los voceros advirtió que Trump consultó a asesores y aliados sobre cuál es el mejor curso de acción luego de un importante despliegue en los últimos días de activos aéreos y navales en Medio Oriente.

En el citado informe se señaló que una fuente comentó que el mandatario norteamericano “está dedicando mucho tiempo a pensar en esto”, mientras que trascendió que negociadores iraníes y estadounidenses intercambiaron notas durante tres horas y media el pasado martes en conversaciones indirectas en Ginebra, aunque se retiraron sin una resolución clara.

Por su parte, el principal negociador de Irán dijo que ambas partes habían acordado un “conjunto de principios rectores”, aunque un funcionario estadounidense dijo que “aún hay muchos detalles por discutir”, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que se esperaba que Irán proporcionara más detalles sobre su posición negociadora “en las próximas semanas”, pero evitó informar si Trump iba a posponer una acción militar durante ese periodo.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará viaje a Israel el próximo 28 de febrero para reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y ponerlo al tanto de las conversaciones con Irán, según reveló a la CNN un funcionario del Departamento de Estado.

Por su lado, Irán está reforzando varias de sus instalaciones nucleares, utilizando concreto y grandes cantidades de tierra para enterrar sitios clave en medio de la presión militar estadounidense, según se supo por medio de imágenes satelitales y análisis del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional.