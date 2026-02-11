Crece la demanda de motos en Argentina: precios, practicidad y nuevas opciones de financiamiento impulsan la tendencia

Movilidad urbana

El incremento del tránsito, la búsqueda de alternativas más económicas y la necesidad de optimizar tiempos de traslado consolidan a la moto como uno de los medios de transporte más elegidos. En ese contexto, surgen nuevas herramientas financieras que facilitan el acceso a unidades cero kilómetro.

En los últimos años, la moto dejó de ser un vehículo asociado únicamente al uso recreativo o a perfiles específicos, para convertirse en una opción masiva de movilidad urbana . La combinación de calles congestionadas, costos crecientes del transporte y la necesidad de trasladarse con mayor autonomía explica por qué cada vez más personas eligen este medio para su vida cotidiana. La tendencia se profundizó a partir de la búsqueda de alternativas económicas y eficientes, en especial para trayectos urbanos cortos y medianos.

La industria del mercado de las dos ruedas viene registrando un crecimiento sostenido respaldado por varios factores: las motos consumen menos combustible que un auto, requieren un mantenimiento más accesible y permiten reducir de forma significativa los tiempos de traslado. Para quienes se desplazan diariamente por centros urbanos o zonas de alta congestión, la posibilidad de acortar viajes y evitar demoras se transforma en un beneficio central. A esto se suma que los modelos de baja y media cilindrada continúan siendo competitivos frente al aumento de otros bienes durables, lo que convierte a las motos en una alternativa viable para distintos segmentos de la población.

En paralelo, las nuevas lógicas laborales y la expansión del trabajo por cuenta propia impulsaron aún más esta preferencia. Actividades como la mensajería, la prestación de servicios a domicilio y los esquemas híbridos de trabajo colocaron a la moto como una herramienta clave para mejorar la productividad y ampliar el alcance geográfico sin depender del transporte público. En un contexto económico desafiante, la movilidad personal eficiente se consolida como un activo valioso.

EL FINANCIAMIENTO ES UNA DE LAS CLAVES QUE EXPLICA LA TENDENCIA

En este escenario de demanda creciente, surgieron también nuevas alternativas de financiamiento, que buscan acompañar a quienes evalúan incorporarse al mundo de las dos ruedas o renovar su vehículo. Entre ellas, una de las propuestas destacadas es la línea de crédito que Banco Provincia puso en marcha recientemente, diseñada especialmente para facilitar la compra de motos de manera simple, directa y completamente digital.

La entidad bonaerense ofrece un préstamo que permite financiar la adquisición de motos de hasta $10 millones, con plazos de 9, 12, 18, 24 o 36 meses y tasas fijas que parten del 55% TNA para quienes cobran haberes en el Banco, y del 57% TNA para quienes no lo hacen. Esta modalidad apunta a resolver uno de los principales obstáculos a la hora de comprar un vehículo: la necesidad de contar con liquidez inmediata. De esta manera, más personas pueden acceder a una unidad nueva mediante un esquema de cuotas previsible y sin sobresaltos financieros.

Una de las particularidades del préstamo es su carácter 100% digital, pensado para simplificar todo el proceso. La operación se inicia directamente en la concesionaria adherida, donde la persona elige la moto y recibe una oferta de financiación personalizada de Banco Provincia. Si está de acuerdo, confirma la operación desde Cuenta DNI o homebanking BIP, sin necesidad de presentar papeles ni realizar trámites presenciales. Las cuotas se pagan mediante débito automático, lo que facilita la administración mensual del crédito.

Además, la línea de financiamiento cuenta con 180 empresas y concesionarias adheridas en toda la provincia y el área metropolitana, lo que permite elegir entre una amplia variedad de modelos y marcas al momento de concretar la compra. Las personas interesadas pueden consultar el listado completo de comercios habilitados haciendo clic en este enlace. La línea ya registra un volumen creciente de operaciones que acompaña la tendencia ascendente del mercado: 370 motos vendidas con esta modalidad por $1.200 millones en poco menos de un mes.

De esta manera, Banco Provincia aporta una herramienta concreta para quienes desean hacer el salto hacia un vehículo propio o renovar su unidad, integrándose en un ecosistema en expansión donde la demanda por movilidad individual, económica y sustentable no deja de crecer.