ALLANAMIENTO POR VENTA DE DROGAS en Santa Teresita con resultado POSITIVO

Personal de la Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES contando con la colaboración de personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa y personal de Jefatura Departamental la Costa el día de hoy en horas de la tarde llevaron a cabo allanamiento en la Localidad de Santa Teresita en un Departamento del Complejo Los Corales en cercanias de Costanera tras una investigación por Venta de Drogas que tuvo como resultado el secuestro de importante cantidad de Droga y la aprehensión de la femenina.

La investigación originada por información aportada por Municipalidad La Costa, la cual daba cuenta de una femenina que vivía junto a su progenitora en un Departamento del complejo Los Corales de calle 41 en Santa Teresita. Puesto en conocimiento Fiscalia especializada UFIyJ 3 a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro, Ayudantia Fiscal de estupefacientes de Mar del Tuyú a cargo de la Dra. Escola, disponiendo tareas investigativas al respecto.

El personal especializado de Drogas Ilícitas llevó a cabo sendas tareas investigativas logrando colectar elementos probatorios de la actividad ilícita que se encontraba desarrollando la investigada “BELEN”, la cual fraccionaba la sustancia estupefaciente que luego vendía al menudeo en la modalidad delivery, utilizando para ello su camioneta particular.

Con tales resultados el Sr. Agente Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente respectiva Ordene de Allanamiento para el domicilio la cual fue cumplimentada en forma conjunta con personal de la Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES, Jefatura Departamental La Costa y personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa lograndose el secuestro de pastillas de MDMA (Extasis), importante cantidad de cogollos de Marihuana ya fraccionados listos para la venta, balanza, dinero en efectivo, telefonos celulares y mas elementos probatorios.