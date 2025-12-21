Estudiantes campeón del Trofeo de Campeones 2025: así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El Pincha venció a Platense en San Nicolás, ganó el Trofeo de Campeones 2025 y alcanzó a Vélez en la tabla histórica de títulos del fútbol argentino.

Estudiantes cerró el año de la mejor manera posible y volvió a gritar campeón. El equipo de Eduardo Domínguez derrotó a Platense en San Nicolás y se quedó con el Trofeo de Campeones 2025, el último título en disputa de la temporada de la Liga Profesional. Con esta consagración, el Pincha sumó su segunda estrella en apenas siete días. Una semana atrás, en Santiago del Estero, había superado a Racing en la final del Torneo Clausura, consolidándose como el equipo más destacado del actual ciclo del fútbol argentino.

El triunfo ante el Calamar le permitió al Pincha llegar a los 19 títulos oficiales en su historia. De esta manera, el club de La Plata alcanzó a Vélez en el séptimo puesto del ranking de los equipos más ganadores del fútbol argentino, en un contexto marcado además por su conflicto institucional con la AFA. El ciclo de Domínguez sigue agigantándose y ya ubica al entrenador como uno de los más exitosos en la historia del club, respaldado por resultados y consagraciones en competencias locales.

Cómo quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

Tras la coronación de Estudiantes en el Trofeo de Campeones 2025, así quedó la tabla de títulos oficiales de los clubes argentinos:

Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)

River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)

Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)

Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)

San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)

Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)

Estudiantes: 19 títulos (13 locales y 6 internacionales)

Huracán: 13 títulos (13 locales)

Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)

Newell’s: 9 títulos (9 locales)

Lanús: 7 títulos (5 locales y 2 internacionales)

Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

Quilmes: 3 títulos (3 locales)

Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)

Gimnasia: 2 títulos (2 locales)

Banfield: 2 títulos (2 locales)

Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)

Ferro: 2 títulos (2 locales)

Talleres: 2 títulos (uno local y uno internacional)

Central Córdoba (SdE): 1 título (local)

Chacarita: 1 título (local)

Dock Sud: 1 título (local)

Patronato: 1 título (local)

Colón: 1 título (local)

Tigre: 1 título (local)

Atlanta: 1 título (local)

San Martín de Tucumán: 1 título (local)

Nueva Chicago: 1 título (local)

Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)

Platense: 1 título (local)

Tiro Federal: 1 título (local)

Atlético Tucumán: 1 título (local)

Independiente Rivadavia: 1 título (local)

La tabla excluye clubes desafiliados a la AFA, extintos o fuera de actividad.