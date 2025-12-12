ENTRE EL RÍO Y EL OCÉANO: VIAJE POR LOS CAMINOS RURALES Y COSTEROS DE BUENOS AIRES 

Cinco días de historia, termas, tradiciones y naturaleza en Castelli, Dolores, General Lavalle y La Costa

Este itinerario propone una escapada de cinco días para disfrutar de paisajes rurales, aguas termales, tradición gaucha, mar y biodiversidad costera. Un recorrido por el este bonaerense que invita a relajarse, conocer y conectar con la esencia de la Provincia.

Día 1: Caminos rurales y memoria histórica en Castelli

La aventura comienza con la salida desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini rumbo a Castelli, un partido con encanto rural, tradición y paisajes naturales. La ciudad cabecera, que honra al prócer Juan José Castelli, invita a recorrer sus tranquilas calles, estancias, haras y espacios cargados de historia.

Entre sus principales atractivos destaca el Castillo La Raquel, una majestuosa casona de estilo francés visible desde la autovía 2, rodeada de leyendas y recuerdos trágicos como el femicidio de Felicitas Guerrero. También se puede visitar el brazo del Río Salado, las lagunas Altos Verdes y La Rosita, ideales para pesca y avistaje de aves, o las poblaciones rurales como Centro Guerrero y Cerro de la Gloria, que conservan el espíritu del campo bonaerense. Pernocte en Dolores.

La distancia recorrida es de 231 km y el tiempo de viaje en auto es de aproximadamente 2 horas y media.

Día 2 Relax y bienestar en las termas de Dolores

El segundo día está dedicado a disfrutar de los paisajes, la historia y el bienestar que ofrece Dolores, reconocida como el primer pueblo patrio de Argentina. La ciudad combina tradición con propuestas al aire libre y un moderno parque termal.

El centro urbano invita a visitar la Plaza Castelli, con su Pirámide histórica (1859), el Museo Provincial Libres del Sur y el Parque Libres del Sur, que alberga el santuario de la Virgen Nuestra Señora de los Dolores y un amplio lago artificial con circuito peatonal.

La gran estrella del día es el Parque Termal Dolores, con aguas dulces y saladas, cinco piletas, centro comercial, restaurantes y el Termas Mall, un paseo pintoresco con 45 locales. Las aguas, con propiedades mineromedicinales, se destacan por sus beneficios para la salud física y respiratoria. Pernocte en Dolores.

La distancia entre Castelli y Dolores es de 33 km.

Hotel Termal Dolores, de cinco estrellas, tiene setenta y seis habitaciones con vistas al campo y a la laguna. Ofrece amenities de primera calidad y un amplio salón de eventos con capacidad para más de 400 asistentes. Su restaurante abierto al público propone platos exquisitos.

Hotel Days Inn, de tres estrellas, con sesenta habitaciones full equipadas, terraza, bar, jacuzzi y sala de masajes.

Día 3 Tradición y biodiversidad en General Lavalle

El tercer día continúa hacia General Lavalle, una joya de los Pagos del Tuyú, donde conviven cultura criolla, paisajes naturales y memoria viva. Allí, la figura mítica de Santos Vega, el payador invencible, impregna las calles y el relato popular. Se puede visitar el Museo Regional Santos Vega, la parroquia Nuestra Señora de La Merced, el Puerto Pesquero y el circuito histórico del pueblo.

Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Campos del Tuyú, el primero de la provincia, resguarda al venado de las pampas, y la Ría de Ajó regala postales inolvidables al atardecer. Quienes deseen una experiencia rural más cercana, pueden visitar el Paraje Pavón, el Parador Galera de Dávila, el histórico Almacén Abdala, o realizar pesca en la extensa Laguna La Salada. Pernocte en Partido de La Costa.

Distancia total recorrida 159 km.

Día 4 Termas Marinas y mar en el Partido de La Costa

La jornada propone disfrutar del mar, las aguas termales y las actividades recreativas que brinda el Partido de La Costa, uno de los destinos más visitados de la provincia. Sus 100 km de playas y localidades como San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, Las Toninas y Mar de Ajó disponen de múltiples propuestas para cada estilo de viaje.

Una parada destacada es el predio de Termas Marinas, ubicado junto al Faro San Antonio. Cuenta con ocho piscinas termales (dos cubiertas), 162 hidrojets, clases de aquarelax, circuito aeróbico, spa, mini jeeps, juegos infantiles y un elevador panorámico que lleva al faro San Antonio. Las aguas termales surgen a 1.500 metros de profundidad y tienen propiedades únicas por su composición mineral. Pernocte en Partido de La Costa.

Día 5 Último día frente al mar y regreso

El último día está destinado a disfrutar con calma del entorno costero, elegir alguna excursión cultural o natural pendiente, y compartir un almuerzo antes de emprender el regreso al AMBA. Una propuesta ideal para quienes buscan cerrar el viaje contemplando el mar o recorriendo algún mercado regional o feria local.