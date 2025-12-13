Caos en la visita de Messi a la India: estuvo solo 20 minutos y los hinchas destrozaron todo

La organizción cobró entradas de hasta 100 dólares. Pero el paso de Messi fue fugaz: apenas una vuelta olímpica al estadio. El organizador fue detenido.

La visita de Leonel Messi a la India terminó en caos y violencia: el crack pasó apenas 20 minutos por un estadio de Calcuta y los fanáticos, que había pagado hasta 100 dólares para verlo, enfurecieron, denunciaron que fueron estafados y destrozaron el estadio. El organizador del evento quedó detenido.

Messi protagoniza una visita a India que se prolongará hasta el lunes, pero que se vio malogrado por lo ocurrido en el estadio Salt Lake, de Calcuta, que estaba colmado de fanáticos que esperaban ver una exhibición y se encontraron con el Leo apenas dio una vuelta olímpica y se fue. Ahí se desataron los disturbios.

Según informaron medios locales, la ira estuvo principalmente dirigida hacia los organizadores del evento. “Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee, en un testimonio recogido por la agencia AFP.

Detienen al organizador del evento y ordenan reembolsos

La policía de la India detuvo este sábado al organizador principal de la visita y confirmó que se exigió un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en una conferencia de prensa que el caos se generó debido a una falsa expectativa sobre la participación del jugador.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”, detalló Kumar sobre la discrepancia que detonó la violencia.

La intervención policial se produce horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidió perdón públicamente y ordenó la creación de un comité para investigar la mala gestión.

