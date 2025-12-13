DeportesPortada

Caos en la visita de Messi a la India: estuvo solo 20 minutos y los hinchas destrozaron todo

La organizción cobró entradas de hasta 100 dólares. Pero el paso de Messi fue fugaz: apenas una vuelta olímpica al estadio. El organizador fue detenido.

La visita de Leonel Messi a la India terminó en caos y violencia: el crack pasó apenas 20 minutos por un estadio de Calcuta y los fanáticos, que había pagado hasta 100 dólares para verlo, enfurecieron, denunciaron que fueron estafados y destrozaron el estadio. El organizador del evento quedó detenido.

Messi protagoniza una visita a India que se prolongará hasta el lunes, pero que se vio malogrado por lo ocurrido en el estadio Salt Lake, de Calcuta, que estaba colmado de fanáticos que esperaban ver una exhibición y se encontraron con el Leo apenas dio una vuelta olímpica y se fue. Ahí se desataron los disturbios.

Según informaron medios locales, la ira estuvo principalmente dirigida hacia los organizadores del evento. “Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee, en un testimonio recogido por la agencia AFP.

Detienen al organizador del evento y ordenan reembolsos
La policía de la India detuvo este sábado al organizador principal de la visita y confirmó que se exigió un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en una conferencia de prensa que el caos se generó debido a una falsa expectativa sobre la participación del jugador.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”, detalló Kumar sobre la discrepancia que detonó la violencia.

La intervención policial se produce horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidió perdón públicamente y ordenó la creación de un comité para investigar la mala gestión.

DIB.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortadaSociedad

Detectan que el Protocolo Anti Piquetes de Patricia Bullrich produjo más de 2.500 heridos y buscan frenarlo

PortadaSociedad

13 de diciembre – Día de la Policía

Política EconomiaPortada

Presti asumió en Defensa

Política EconomiaPortada

Patricia Bullrich cruzó a Cristina: “Señora Presidiaria, tenga decencia de no opinar”

DestacadoDoloresPortadaSociedad

ENTRE EL RÍO Y EL OCÉANO: VIAJE POR LOS CAMINOS RURALES Y COSTEROS DE BUENOS AIRES 

Política EconomiaPortada

Cristina Kirchner cuestionó la inflación de noviembre: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”

EspectaculosPortada

Las 10 mejores películas de 2025, según la revista Time

Política EconomiaPortada

La inflación de noviembre fue de 2,5% y llegó al 27,9% en lo que va del año

Política EconomiaPortada

Reforma laboral: Javier Milei firmó el proyecto y el Gobierno lo enviará al Congreso

Mar del PlataPortadaSociedad

No quiso hacer el test de alcoholemia porque el auto estaba estacionado: lo absolvieron

PortadaSociedad

Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en la ruta y le inhabilitaron la licencia

InternacionalesPortada

María Corina Machado dio una conferencia de prensa en Oslo: “Estoy muy esperanzada”

Mostrar más