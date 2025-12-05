Argelia, Austria y Jordania serán los rivales de Argentina: todos los grupos del Mundial

El campeón del mundo jugaría dos partidos en Kansas, el martes 16 y el sábado 27, y el restante lo haría en Dallas, el lunes 22. Este sábado se oficializa el calendario con sedes y horarios. En 16avos podría enfrentar a España o Uruguay.

Argelia, Austria y Jordania serán los rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, de acuerdo al sorteo realizado este viernes en el centro nacional estadounidense “John F. Kennedy”, ubicado en Washington.

Argentina debuta el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas, después se medirá el lunes 22 con Austria en Dallas y cerrará el grupo el sábado 27 con Jordania nuevamente en Kansas. De todos modos, días, horarios y sedes se confirmarán oficialmente este sábado.

Si el combinado albiceleste sale primero, irá en 16avos contra el segundo del Grupo H que tiene a España y Uruguay (ese cruce sería en Miami).

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones participantes que fueron repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

Como en 2010, el partido inaugural será México – Sudáfrica, que chocarán el jueves 11 de junio en el estadio Azteca.

Todos los grupos

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y UEFA D.

GRUPO B: Canadá, UEFA A, Qatar y Suiza.

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

GRUPO D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y UEFA C.

GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, UEFA B y Túnez.

GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

GRUPO H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

GRUPO I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

GRUPO K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Los cuatro equipos de Europa que se sumarán vienen de los siguientes cruces de play-offs:

UEFA A: Gales vs. Bosnia y Herzegovina; Italia vs. Irlanda del Norte.

UEFA B: Ucrania vs. Suecia; Polonia vs. Albania.

UEFA C: Eslovaquia vs. Kosovo; Turquía vs. Rumania.

UEFA D: R. Checa vs. Irlanda; Dinamarca vs. Macedonia del Norte.

Mientras que en el Repechaje Internacional están:

Repechaje 1: Congo espera en la final por el ganador del cruce previo entre Nueva Caledonia y Jamaica.

Repechaje 2: Irak aguarda en la última etapa por el que pase de Bolivia y Surinam.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni buscará convertirse en el tercera selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial: antes lo hicieron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Además, irá por su cuarta estrella: ganó en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Para tener en cuenta

Como novedad para equilibrar el torneo, los cuatro equipos mejor rankeados (no anfitriones) fueron distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se cruzarán entre sí antes de las semifinales.

Es decir: los primeros y segundos del ranking (Argentina y España) estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación; lo mismo ocurre para tercero y cuarto, que son Francia e Inglaterra.

Claro que tienen que ganar sus grupos y, de acuerdo al sorteo, si alguno tropieza y sale segundo, se puede dar de forma prematura el choque entre el campeón de América, Argentina, y el campeón de Europa, España.

Siempre que gane su zona (y supere el primer cruce), Argentina irá en octavos contra otro segundo, el del Grupo D (que integran Estados Unidos y Paraguay) o el Grupo G (que encabeza Bélgica y no tiene enemigos de fuste). Y en un hipotético cuartos asoma como posible rival Portugal. Con Brasil o Inglaterra, en tanto, tocaría en semifinales, siempre que no haya sorpresas en sus grupos.