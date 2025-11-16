Ledesma ganó en La Pampa y sigue haciendo historia en el TC

El experimentado piloto marplatense consiguió el triunfo en Toay y sumó su vigésimo séptima victoria en la máxima categoría del automovilismo argentino.

El piloto marplatense Christian Ledesma se quedó con el triunfo en Toay y sigue haciendo historia en el Turismo Carretera, la categoría más importante del automovilismo argentino.

Con su Chevrolet Camaro, el que fuera campeón del TC en 2007, tenía como mejor resultado en este 2025 su segundo puesto en Buenos Aires durante el mes de agosto.

Con este triunfo “tachó” el requisito indispensable que es ganar al menos una carrera para aspirar al título en el Turismo Carretera y trepó posiciones en la Copa de Oro de cara a la última carrera del año, programada para el 7 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. De todas maneras, el título parece estar al alcance de la mano para Agustín Canapino, que terminó quinto y tiene gran ventaja sobre sus rivales.

Con 49 años Ledesma, que debutó en 1998 en el TC, suma ya 419 carreras y con este en La Pampa alcanzó las 27 victorias en finales.

El marplatense es el piloto con mayor cantidad de presencias en finales en toda la historia del TC.

Un rato antes Christian había ganado la tercera seria, algo que consiguió en 65 oportunidades a lo largo de su enorme trayectoria.

Tras los problemas que presentó el auto en el primer entrenamiento en La Plata, el Camaro de Ledesma fue creciendo. Clasificó tercero el sábado, ganó su serie en la mañana del domingo y en la final largó en primera fila junto a Mariano Werner, que mantuvo la cuerda. Pero el entrerriano tuvo que abandonar por un desperfecto en la vuelta 17 y Ledesma tomó la punta para no dejarla más.

Mauricio Lambiris y Valentín Aguirre completaron el podio en Toay.

“Es momento de disfrutar el trabajo que se hizo para poder llegar acá. En las últimas 10 vueltas sentí los nervios que tenía cuando arranqué. Sentía ruidos en el auto, me mandé cagadas. Estoy muy feliz de haber ganado”, aseguró Ledesma en diálogo con la transmisión oficial antes de subirse al podio.