Hoy se llevó a cabo la inauguración de la Escuela de Educación Especial N° 501 en Tordillo, un evento que reunió al intendente municipal Héctor Olivera, al director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, al director de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Urquiza y al subsecretario, Pablo Urquiza, junto a miembros del Consejo Escolar, inspectores y la comunidad educativa.

Durante el acto, el intendente Olivera destacó que “esta escuela será un faro de esperanza y oportunidades para muchos niños y jóvenes del distrito”. También hizo un llamado a los docentes y al personal a comprometerse con dedicación en su labor. A las familias presentes, les aseguró que “vamos a estar para apoyarlos y trabajar para que todos tengan las herramientas necesarias para su crecimiento y desarrollo”.