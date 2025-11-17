Hoy se llevó a cabo la inauguración de la Escuela de Educación Especial N° 501 en Tordillo, un evento que reunió al intendente municipal Héctor Olivera, al director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, al director de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Urquiza y al subsecretario, Pablo Urquiza, junto a miembros del Consejo Escolar, inspectores y la comunidad educativa.
Durante el acto, el intendente Olivera destacó que “esta escuela será un faro de esperanza y oportunidades para muchos niños y jóvenes del distrito”. También hizo un llamado a los docentes y al personal a comprometerse con dedicación en su labor. A las familias presentes, les aseguró que “vamos a estar para apoyarlos y trabajar para que todos tengan las herramientas necesarias para su crecimiento y desarrollo”.
El intendente agradeció al gobernador Axel Kicillof, al ministro Sileoni, al director provincial Sebastián Urquiza y a todas las autoridades educativas y municipales que hicieron posible esta inauguración, un proyecto que se gestó desde 2020.
Por su parte, Sileoni enfatizó la relevancia de esta apertura, afirmando que “la educación es un derecho, no un privilegio”. Resaltó el compromiso del intendente y del gobernador para garantizar derechos fundamentales como la educación y la salud, en un contexto de un gobierno nacional ausente y sin sensibilidad.
El evento también contó con la presencia de funcionarios municipales, fuerzas policiales, concejales y miembros de la comunidad, quienes acompañaron este importante hito.
Con esta inauguración, Tordillo da un paso significativo hacia la inclusión y la creación de oportunidades para todos.